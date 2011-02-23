Переводчик итальянского языка

$500
ПереводыЗакрыт3 заявки105 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Рад приветствовать Вас лингвисты!

В настоящий момент я в поисках хорошего переводчика итальянского языка.

Объем работ не большой но постоянный.

В Ваши обязанности будет входить следующее:

- Сбор информации в итальянском интернете.

- Поиск потенциальных партнёров.

- Перевод документации и деловых писем.

- Поддержка в живом общение в режиме телефонной конференции.

Оплата по выполнению поставленных задач. То есть:

- Сбор информации. За одну информационную единицу от 1 до 5 долларов.

- Поиск партнёров. За одну информационную единицу от 5 до 15 долларов.

- Перевод писем и документации. От 5 до 8 долларов за 1000 символов по MS Word.

- Поддержка в телефонном режиме. 5 долларов за разговор длительностью менее 15 минут.

Каждая последующая минута 1 доллар.

Прошу всех заинтересовавшихся оставлять свою контактную информацию ниже в топике.

Предпочтительней Skype и ICQ.

Если Ваше физическое место нахождение в Украине, то пожалуйста сообщите также номер Вашего мобильного телефона и удобное Вам для разговора время.

Искренне благодарю всех Вас за внимание.

13 лет назад
PolSTAR-A
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Software analyst/technical writer

    $1500

    В киевский офис Американской компании требуется специалист по техническому описанию ПО. Основные требования: - степень бакалавра в области компьютерных наук. английский, смежное - более 5 лет опыта технического описания или другого подобного опыта - опыт описания приложений корпоративного програмного ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Лингвисты разных языковых направлений.

    Лингвисты, рад приветствовать Вас! В настоящий момент неспешно подбираем сотрудников в международный коллцентр. Нужны в первую очередь люди свободно владеющие следующими иностранными языками: - Английский. - Немецкий. - Французский. - Испанский. - Итальянский. - Португальский. - Греческий. - Фламандский Мы предлагаем работу в дружном коллективе. Достойную ...

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются технические переводчики.

    Фирме занимающейся предоставлением услуг письменного технического перевода требуются переводчики на постоянную основу. Язык перевода : Английский. Только Санкт-Петербург.

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Преподаватель английского языка (уроки по Skype)

    $500

    Онлайн-школа английского языка english-study-online.ru ищет профессиональных преподавателей для работы на удаленной основе (уроки по Skype). Требования: 1.Высшее профильное образование 2. Опыт работы репетитором (или преподавателем) – не менее 2 лет. Опыт преподавания через скайп приветствуется, 3. Опыт ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приглашаем к сотрудничеству переводчиков

    В связи с обновлением базы переводчиков, приглашаем к сотрудничеству переводчиков С/НА следующих языки: белорусский, болгарский, венгерский, латышский, литовский, польский, румынский, сербский, турецкий, туркменский, чешский, шведский. Отдадим предпочтение носителям я зыка, либо дипломированным переводчикам. Пожалуйста, указывайте ниже ваш опыт, ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчики пары английский-украинский

    В связи с открытием нового долгосрочного проекта набирается штат удаленных переводчиков со знанием английского и украинского языка.Тематика проекта - IT технологии. Работа с файлами в формате Word, PDF. Обязательно наличие свободного времени и доступа к ...

    Переводы29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен репетитор английского языка

    Занятия можно проводить через Skype Оплату по часам. Нужен человек с опытом работы репетирора, готовый понять уровень и написать программу. Нужен экспресс курс на 2 месяца.

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Англ. переводчик, разбирающийся в Форексе

    Требуется переводчик РУ-EN разбирающийся в Форексе. Объём перевода около 300 000 симв. Переводить надо будет учебник и справочную литературу по Форексу с русского на английский. Внимание. Если вы не разбираетесь в Форексе - лучше не беритесь ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик французского

    Уважаемые коллеги! Требуются переводчики по французско-русской языковой паре, способные осуществлять рекламные переводы технической направленности. Основные требования: 1. Навыки технического перевода. 2. Навыки работы в Trados (WordFast) или готовность изучить программу. 3. Опыт переводов - не менее 3 лет. ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад