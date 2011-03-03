Здравствуйте! Требуется переводчик русско-казахско-русский и англо-казахско-английский. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ КАНДИДАТОВ просим ответить на ВСЕ вопросы: 1. По каким направлениям переводов специализируетесь, т. е. с какого языка на какой переводите. ...
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Добрый день.
Компании WorkFair требуются переводчики на многие языки. Список приведен ниже.
Просьба выслать краткое резюме на [email protected] с указанием:
1. Языковой пары
2. Стоимости за 1 слово
3. Объем, который Вы можете перевести за сутки
4. Пример Вашей работы.
Заявки типа "см. портфолио", рассматриваться не будут.
С ув., компания WorkFair.
*С русского на английский и наоборот НЕ ТРЕБУЮТСЯ.
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