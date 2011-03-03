Переводчик с/на немецкий язык

Ищем переводчика с/на немецкий язык для нечастых заказов, тематики разные. Требования: высокое качество перевода, четкое соблюдение сроков. Оплата 1 страницы (1800 зн. с пробелами): 110 руб. с немецкого на русский, 120 р. с русского на немецкий. Пожалуйста, оставляйте заявку только в том случае, если Вас устраивают эти условия.

От Вас: краткое резюме на [email protected] и готовность выполнить небольшое тестовое задание (не более 1000 зн.). К сожалению, заявки без тестового перевода рассматриваться не будут.

Оплата WebMoney, Яндекс.Деньги, сразу по выполнении заказа.