Приглашаются преподаватели английского.

ПереводыЗавершен14 заявок356 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приглашаются преподаватели для работы над обучающим проектом английского языка. Подробности проекта будут предоставлены претендентам.

13 лет назад
magnam
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ewgenya85
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$125
Евгению рекомендую как специалиста по английскому языку, четко и грамотно выполнила наш проект, надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Взаимное приятное и плодотворное сотрудничество. Четкие, понятные указания и замечания, своевременная и достойная оплата. Надёжный заказчик.
  • Похожие заказы

  • Переводчик французского языка.

    $500

    Рад приветствовать Вас лингвисты! В настоящий момент я в поисках хорошего переводчика французского языка. Объем работ не большой но постоянный. В Ваши обязанности будет входить следующее: - Сбор информации в французском интернете. - Поиск потенциальных партнёров. - Перевод документации и деловых ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик итальянского языка

    $500

    Рад приветствовать Вас лингвисты! В настоящий момент я в поисках хорошего переводчика итальянского языка. Объем работ не большой но постоянный. В Ваши обязанности будет входить следующее: - Сбор информации в итальянском интернете. - Поиск потенциальных партнёров. - Перевод документации и деловых ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Software analyst/technical writer

    $1500

    В киевский офис Американской компании требуется специалист по техническому описанию ПО. Основные требования: - степень бакалавра в области компьютерных наук. английский, смежное - более 5 лет опыта технического описания или другого подобного опыта - опыт описания приложений корпоративного програмного ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Лингвисты разных языковых направлений.

    Лингвисты, рад приветствовать Вас! В настоящий момент неспешно подбираем сотрудников в международный коллцентр. Нужны в первую очередь люди свободно владеющие следующими иностранными языками: - Английский. - Немецкий. - Французский. - Испанский. - Итальянский. - Португальский. - Греческий. - Фламандский Мы предлагаем работу в дружном коллективе. Достойную ...

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются технические переводчики.

    Фирме занимающейся предоставлением услуг письменного технического перевода требуются переводчики на постоянную основу. Язык перевода : Английский. Только Санкт-Петербург.

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Преподаватель английского языка (уроки по Skype)

    $500

    Онлайн-школа английского языка english-study-online.ru ищет профессиональных преподавателей для работы на удаленной основе (уроки по Skype). Требования: 1.Высшее профильное образование 2. Опыт работы репетитором (или преподавателем) – не менее 2 лет. Опыт преподавания через скайп приветствуется, 3. Опыт ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приглашаем к сотрудничеству переводчиков

    В связи с обновлением базы переводчиков, приглашаем к сотрудничеству переводчиков С/НА следующих языки: белорусский, болгарский, венгерский, латышский, литовский, польский, румынский, сербский, турецкий, туркменский, чешский, шведский. Отдадим предпочтение носителям я зыка, либо дипломированным переводчикам. Пожалуйста, указывайте ниже ваш опыт, ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчики пары английский-украинский

    В связи с открытием нового долгосрочного проекта набирается штат удаленных переводчиков со знанием английского и украинского языка.Тематика проекта - IT технологии. Работа с файлами в формате Word, PDF. Обязательно наличие свободного времени и доступа к ...

    Переводы29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен репетитор английского языка

    Занятия можно проводить через Skype Оплату по часам. Нужен человек с опытом работы репетирора, готовый понять уровень и написать программу. Нужен экспресс курс на 2 месяца.

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад