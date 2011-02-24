Приглашаются преподаватели английского.

Рад приветствовать Вас лингвисты! В настоящий момент я в поисках хорошего переводчика французского языка. Объем работ не большой но постоянный. В Ваши обязанности будет входить следующее: - Сбор информации в французском интернете. - Поиск потенциальных партнёров. - Перевод документации и деловых ...