Требуются рус/англ, англ/рус переводчики

Уважаемые переводчики!

Компания Solla объявляет набор удаленных переводчиков языковых пар Russian-English, English-Russian для участия в нескольких проектах.

Тематика: право, экономика, маркетинг, IT и техника.

Условия сотрудничества: вменяемые объемы перевода и сроки выполнения, оплата за страницу (1800 символов) – 8 USD; первая оплата – через неделю после начала работы, в дальнейшем – на ежемесячной основе, оплата в пределах Украины – любым удобным способом, остальные страны – webmoney, paypal, moneybookers.

Заинтересованным переводчикам нужно ответить на данный проект, ОБЯЗАТЕЛЬНО приложив свое резюме (пожалуйста, указывайте опыт работы переводчиком). У кого есть портфолио в онлайне – давайте ссылку. Не нужно дублировать ответ на данный проект отправкой личного сообщения. Все Ваши предложения будут рассмотрены и оценены.

Кандидатам, отобранным на первой стадии, будет предложен тестовый перевод небольшого объема.

С уважением

Solla Language Solutions