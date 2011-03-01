Требуются рус/англ, англ/рус переводчики

Здравствуйте! Требуется переводчик русско-казахско-русский и англо-казахско-английский. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ КАНДИДАТОВ просим ответить на ВСЕ вопросы: 1. По каким направлениям переводов специализируетесь, т. е. с какого языка на какой переводите. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые переводчики!
Компания Solla объявляет набор удаленных переводчиков языковых пар Russian-English, English-Russian для участия в нескольких проектах.
Тематика: право, экономика, маркетинг, IT и техника.
Условия сотрудничества: вменяемые объемы перевода и сроки выполнения, оплата за страницу (1800 символов) – 8 USD; первая оплата – через неделю после начала работы, в дальнейшем – на ежемесячной основе, оплата в пределах Украины – любым удобным способом, остальные страны – webmoney, paypal, moneybookers.
Заинтересованным переводчикам нужно ответить на данный проект, ОБЯЗАТЕЛЬНО приложив свое резюме (пожалуйста, указывайте опыт работы переводчиком). У кого есть портфолио в онлайне – давайте ссылку. Не нужно дублировать ответ на данный проект отправкой личного сообщения. Все Ваши предложения будут рассмотрены и оценены.
Кандидатам, отобранным на первой стадии, будет предложен тестовый перевод небольшого объема.
С уважением
Solla Language Solutions
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