Переводчик рус.- казах., англ.- казах. и наоборот

Здравствуйте!

Требуется переводчик русско-казахско-русский и англо-казахско-английский.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ КАНДИДАТОВ просим ответить на ВСЕ вопросы:

1. По каким направлениям переводов специализируетесь, т. е. с какого языка на какой переводите.

2. По каким тематикам Вам комфортнее всего работать.

3. Стоимость 1000 знаков перевода (или стоимость страницы) .

4. Какой объем можете переводить в день.

5. В какое время удобно работать.

6. Способы оплаты Вашей работы.

7. Возможно ли с Вами связаться оперативно? Есть ли ICQ, Skype, телефон? Не нужно сообщать их сразу, просто ответьте, есть ли подобный способ связи.