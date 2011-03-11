Переводчик рус.- казах., англ.- казах. и наоборот

Приглашаются преподаватели для работы над обучающим проектом английского языка. Подробности проекта будут предоставлены претендентам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется переводчик русско-казахско-русский и англо-казахско-английский.
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ КАНДИДАТОВ просим ответить на ВСЕ вопросы:
1. По каким направлениям переводов специализируетесь, т. е. с какого языка на какой переводите.
2. По каким тематикам Вам комфортнее всего работать.
3. Стоимость 1000 знаков перевода (или стоимость страницы) .
4. Какой объем можете переводить в день.
5. В какое время удобно работать.
6. Способы оплаты Вашей работы.
7. Возможно ли с Вами связаться оперативно? Есть ли ICQ, Skype, телефон? Не нужно сообщать их сразу, просто ответьте, есть ли подобный способ связи.
- Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Рад приветствовать Вас лингвисты! В настоящий момент я в поисках хорошего переводчика французского языка. Объем работ не большой но постоянный. В Ваши обязанности будет входить следующее: - Сбор информации в французском интернете. - Поиск потенциальных партнёров. - Перевод документации и деловых ...Переводы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Рад приветствовать Вас лингвисты! В настоящий момент я в поисках хорошего переводчика итальянского языка. Объем работ не большой но постоянный. В Ваши обязанности будет входить следующее: - Сбор информации в итальянском интернете. - Поиск потенциальных партнёров. - Перевод документации и деловых ...Переводы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1500
В киевский офис Американской компании требуется специалист по техническому описанию ПО. Основные требования: - степень бакалавра в области компьютерных наук. английский, смежное - более 5 лет опыта технического описания или другого подобного опыта - опыт описания приложений корпоративного програмного ...Переводынет заявокЗакрыт13 лет назад
Лингвисты, рад приветствовать Вас! В настоящий момент неспешно подбираем сотрудников в международный коллцентр. Нужны в первую очередь люди свободно владеющие следующими иностранными языками: - Английский. - Немецкий. - Французский. - Испанский. - Итальянский. - Португальский. - Греческий. - Фламандский Мы предлагаем работу в дружном коллективе. Достойную ...Переводы18 заявокЗакрыт13 лет назад
Фирме занимающейся предоставлением услуг письменного технического перевода требуются переводчики на постоянную основу. Язык перевода : Английский. Только Санкт-Петербург.Переводы14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Онлайн-школа английского языка english-study-online.ru ищет профессиональных преподавателей для работы на удаленной основе (уроки по Skype). Требования: 1.Высшее профильное образование 2. Опыт работы репетитором (или преподавателем) – не менее 2 лет. Опыт преподавания через скайп приветствуется, 3. Опыт ...Переводы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
В связи с обновлением базы переводчиков, приглашаем к сотрудничеству переводчиков С/НА следующих языки: белорусский, болгарский, венгерский, латышский, литовский, польский, румынский, сербский, турецкий, туркменский, чешский, шведский. Отдадим предпочтение носителям я зыка, либо дипломированным переводчикам. Пожалуйста, указывайте ниже ваш опыт, ...Переводы15 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются переводчики на указанные языки. Носители языков или профессионалы уровня носителей. Пишите, пожалуйста, свои тарифы за письменный перевод 1800 знаков с пробелами и контакты.Переводы7 заявокЗакрыт13 лет назад
В связи с открытием нового долгосрочного проекта набирается штат удаленных переводчиков со знанием английского и украинского языка.Тематика проекта - IT технологии. Работа с файлами в формате Word, PDF. Обязательно наличие свободного времени и доступа к ...Переводы29 заявокЗакрыт13 лет назад