Требуется переводчик немецкого

$250
ПереводыЗакрыт4 заявки138 просмотров
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Требуется человек для написания ряда небольших статей-рецептов для онлайн-журнала. Интересует стоимость и объемы, которые можете выполнять за день.

13 лет назад
Kristy_O
87 летБолгария
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва
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