Здравствуйте! Требуется переводчик русско-казахско-русский и англо-казахско-английский. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ КАНДИДАТОВ просим ответить на ВСЕ вопросы: 1. По каким направлениям переводов специализируетесь, т. е. с какого языка на какой переводите. ...
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Advanced International Translations - украинский лидер по локализации программного обеспечения и переводу технической документации, объявляет конкурс на вакансию "Внештатный китайско-украинский переводчик" для постоянного удаленного сотрудничества.
Требования к кандидатам:
1. Отличное знание китайского и украинского языков.
2. Умение переводить с идеальным качеством с китайского на украинский.
3. Тщательное и ответственное отношение к работе.
4. Опыт письменных переводов - не менее 2-х лет.
Условия работы:
Менеджеры проектов будут запрашивать Вас индивидуально по каждому проекту, какие объемы перевода Вы сможете выполнить за определенный срок. Таким образом, Вы сможете гибко планировать Вашу занятость.
Оплата:
Мы осуществляем оплату удобным для Вас способом. Укажите желаемый размер оплаты при подаче заявки. При этом учитывайте как комфортность работы с заявленной ставкой, так и конкуренцию со стороны других внештатных переводчиков.
Для начала участия в конкурсном отборе:
Подайте заявку на вакансию через кадровый портал AIT по адресу http://www.rabota3000.com. В теме письма укажите код вакансии - AIT247-CHUKR-VNESH. В резюме подробно опишите свой предыдущий опыт работы: характер работы (перевод, вычитка, редактирование), тематика переводов, количество проектов и т.д.
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