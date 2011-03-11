Advanced International Translations - украинский лидер по локализации программного обеспечения и переводу технической документации, объявляет конкурс на вакансию "Внештатный китайско-украинский переводчик" для постоянного удаленного сотрудничества.

Требования к кандидатам:

1. Отличное знание китайского и украинского языков.

2. Умение переводить с идеальным качеством с китайского на украинский.

3. Тщательное и ответственное отношение к работе.

4. Опыт письменных переводов - не менее 2-х лет.

Условия работы:

Менеджеры проектов будут запрашивать Вас индивидуально по каждому проекту, какие объемы перевода Вы сможете выполнить за определенный срок. Таким образом, Вы сможете гибко планировать Вашу занятость.

Оплата:

Мы осуществляем оплату удобным для Вас способом. Укажите желаемый размер оплаты при подаче заявки. При этом учитывайте как комфортность работы с заявленной ставкой, так и конкуренцию со стороны других внештатных переводчиков.

Для начала участия в конкурсном отборе:

Подайте заявку на вакансию через кадровый портал AIT по адресу http://www.rabota3000.com. В теме письма укажите код вакансии - AIT247-CHUKR-VNESH. В резюме подробно опишите свой предыдущий опыт работы: характер работы (перевод, вычитка, редактирование), тематика переводов, количество проектов и т.д.