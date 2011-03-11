Переводчики немецкого

ПереводыЗакрыт2 заявки245 просмотров
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Уважаемые коллеги!

В связи с расширением базы требуются переводчики по немецко-русской и русско-немецкой языковым парам. Тематики перевода различны и узкоспециальны.

Основные требования:

1. Опыт переводов не менее 3 лет.

2. Опыт редактирования переводов обязателен.

3. Навыки работы в Trados (WordFast).

4. Высокий уровень грамотности.

5. Темпы сдачи для редакторов: 3000-4000 слов в сутки.

В случае заинтересованности прошу прислать на [email protected] следующую информацию:

1. Тематика, на которой Вы специализируетесь (одна или несколько).

2. Тариф, руб. (за редактуру).

3. Резюме + примеры прошлых работ.

4. Контакты для срочной связи: Skype / ICQ.

В теме письма прошу указать: [DE-RU]

Обращаем Ваше внимание, что все претенденты в обязательном порядке тестируются.

Оплата заказов через Moneybookers, Webmoney, Yandex.Money, Контакт, Золотая Корона или Анелик, по РФ - безналичный расчет.

С уважением,

Команда ПК «Альянс PRO»,

www.tran.su

13 лет назад
russian-perevod
Альянс 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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