Переводчики немецкого

Здравствуйте! Требуется переводчик русско-казахско-русский и англо-казахско-английский. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ КАНДИДАТОВ просим ответить на ВСЕ вопросы: 1. По каким направлениям переводов специализируетесь, т. е. с какого языка на какой переводите. ...
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Уважаемые коллеги!
В связи с расширением базы требуются переводчики по немецко-русской и русско-немецкой языковым парам. Тематики перевода различны и узкоспециальны.
Основные требования:
1. Опыт переводов не менее 3 лет.
2. Опыт редактирования переводов обязателен.
3. Навыки работы в Trados (WordFast).
4. Высокий уровень грамотности.
5. Темпы сдачи для редакторов: 3000-4000 слов в сутки.
В случае заинтересованности прошу прислать на [email protected] следующую информацию:
1. Тематика, на которой Вы специализируетесь (одна или несколько).
2. Тариф, руб. (за редактуру).
3. Резюме + примеры прошлых работ.
4. Контакты для срочной связи: Skype / ICQ.
В теме письма прошу указать: [DE-RU]
Обращаем Ваше внимание, что все претенденты в обязательном порядке тестируются.
Оплата заказов через Moneybookers, Webmoney, Yandex.Money, Контакт, Золотая Корона или Анелик, по РФ - безналичный расчет.
С уважением,
Команда ПК «Альянс PRO»,
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