Внештатный китайско-русский переводчик

ПереводыЗакрытнет заявок171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Advanced International Translations - украинский лидер по локализации программного обеспечения и переводу технической документации, объявляет конкурс на вакансию "Внештатный китайско-русский переводчик" для постоянного удаленного сотрудничества.

Требования к кандидатам:

1. Отличное знание китайского и русского языков.

2. Умение переводить с идеальным качеством с китайского на русский.

3. Тщательное и ответственное отношение к работе.

4. Опыт письменных переводов - не менее 2-х лет.

Условия работы:

Менеджеры проектов будут запрашивать Вас индивидуально по каждому проекту, какие объемы перевода Вы сможете выполнить за определенный срок. Таким образом Вы сможете гибко планировать Вашу занятость.

Оплата:

Мы осуществляем оплату удобным для Вас способом. Укажите желаемый размер оплаты при подаче заявки. При этом учитывайте как комфортность работы с заявленной ставкой, так и конкуренцию со стороны других внештатных переводчиков.

Для начала участия в конкурсном отборе:

Подайте заявку на вакансию через кадровый портал AIT по адресу http://www.rabota3000.com. В теме письма укажите код вакансии - AIT247-CHRUS-VNESH. В резюме подробно опишите свой предыдущий опыт работы: характер работы (перевод, вычитка, редактирование), тематика переводов, количество проектов и т.д.

13 лет назад
AIT-HR
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Внештатный китайско-украинский переводчик

    Advanced International Translations - украинский лидер по локализации программного обеспечения и переводу технической документации, объявляет конкурс на вакансию "Внештатный китайско-украинский переводчик" для постоянного удаленного сотрудничества. Требования к кандидатам: 1. Отличное знание китайского и украинского языков. 2. Умение ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик рус.- казах., англ.- казах. и наоборот

    Здравствуйте! Требуется переводчик русско-казахско-русский и англо-казахско-английский. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ КАНДИДАТОВ просим ответить на ВСЕ вопросы: 1. По каким направлениям переводов специализируетесь, т. е. с какого языка на какой переводите. ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчики немецкого

    Уважаемые коллеги! В связи с расширением базы требуются переводчики по немецко-русской и русско-немецкой языковым парам. Тематики перевода различны и узкоспециальны. Основные требования: 1. Опыт переводов не менее 3 лет. 2. Опыт редактирования переводов обязателен. 3. Навыки работы в Trados (WordFast). 4. ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна девушка с базовым немецким

    $250

    Для регулярных звонков через скайп ищется девушка. Возраст значения не имеет. Приветствуется наличие приятного голоса:) Хорошее знание немецкого НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, но приветствуется. Звонки: 1-2 раза в неделю ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются переводчики.

    Добрый день. Компании WorkFair требуются переводчики на многие языки. Список приведен ниже. Просьба выслать краткое резюме на [email protected] с указанием: 1. Языковой пары 2. Стоимости за 1 слово 3. Объем, который Вы можете перевести за сутки 4. Пример Вашей ...

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик с/на немецкий язык

    Ищем переводчика с/на немецкий язык для нечастых заказов, тематики разные. Требования: высокое качество перевода, четкое соблюдение сроков. Оплата 1 страницы (1800 зн. с пробелами): 110 руб. с немецкого на русский, 120 р. с русского на ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются рус/англ, англ/рус переводчики

    Уважаемые переводчики! Компания Solla объявляет набор удаленных переводчиков языковых пар Russian-English, English-Russian для участия в нескольких проектах. Тематика: право, экономика, маркетинг, IT и техника. Условия сотрудничества: вменяемые объемы перевода и сроки выполнения, оплата за страницу (1800 символов) – ...

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик

    Бюро переводов (www.linguaviva.ru) в г.Москве требуются удаленные переводчики по следующим специализациям: 1) переводчики личных документов (под заверение нотариусом). Требование к специалистам - наличие профильного высшего образования (лингвистическое, филологическое) 2) переводчики с\на основные европейские языки (медицина, техника, юриспруденция, ...

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад