Требуются удаленные переводчики

Уважаемые коллеги! В связи с расширением базы требуются переводчики по немецко-русской и русско-немецкой языковым парам. Тематики перевода различны и узкоспециальны. Основные требования: 1. Опыт переводов не менее 3 лет. 2. Опыт редактирования переводов обязателен. 3. Навыки работы в Trados (WordFast). 4. ...