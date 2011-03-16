Требуются удаленные переводчики

Требуется человек для написания ряда небольших статей-рецептов для онлайн-журнала. Интересует стоимость и объемы, которые можете выполнять за день.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно требуются письменные удаленные переводчики и редакторы китайского/английского языка, а также носители китайского/английского языка. Большой объем, медицинская тематика. Высшее медицинское образование приветствуется. Просьба высылать свои резюме по адресу:[email protected]
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