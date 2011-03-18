Переводчики английского языка (предпочтительно девушки), занятость от 4 часов в день, график работы свободный
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Оператор колл-центра
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
У нас открыта новая вакансия "Оператор колл-центра"
Мы ищем удаленного специалиста, владеющего 2мя-3мя языками, а именно, в данный момент нас интересует португальский (PT) , французский (FR) и испанский (ES) языки в одном лице. Мы ищем человека свободно говорящего на этих языках. Письменный нам не так важен.
Некоторые требования к кандидату:
- Стабильный высокоскоростной интернет
- Онлайн с 10 до 20 по Москве (или с 8 до 18 по европейскому времени)
- Продвинутый пользователь (свободное владение компьютером)
- От 23х лет
- Опыт вербального общения с носителями вышеуказанных языков
- Наличие ICQ
- Отвественность и пунктуальность (Ломать ногу, лечить бабушку и забирать ребенка из детсада можно не чаще 2х раз в месяц)
Все необходимые для работы материалы (как то – софт, шаблоны, оплата связи, примеры итп ) предоставим. Обучим и расскажем все в деталях.
Стартовая оплата 1000$ в месяц (Оплата по желанию раз в месяц/неделю/день) желательно по ВебМани. С последующим повышением до 1500$ в месяц.
Просьба развернуто описывать свои умения и навыки, опыт работы, учебы и так далее. На данный момент нам нужен только один оператор.
Пожалуйста, не пишите в личку. Оставляйте свои предложения ниже.
Спасибо!
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