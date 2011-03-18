Оператор колл-центра

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

У нас открыта новая вакансия "Оператор колл-центра"

Мы ищем удаленного специалиста, владеющего 2мя-3мя языками, а именно, в данный момент нас интересует португальский (PT) , французский (FR) и испанский (ES) языки в одном лице. Мы ищем человека свободно говорящего на этих языках. Письменный нам не так важен.

Некоторые требования к кандидату:

- Стабильный высокоскоростной интернет

- Онлайн с 10 до 20 по Москве (или с 8 до 18 по европейскому времени)

- Продвинутый пользователь (свободное владение компьютером)

- От 23х лет

- Опыт вербального общения с носителями вышеуказанных языков

- Наличие ICQ

- Отвественность и пунктуальность (Ломать ногу, лечить бабушку и забирать ребенка из детсада можно не чаще 2х раз в месяц)

Все необходимые для работы материалы (как то – софт, шаблоны, оплата связи, примеры итп ) предоставим. Обучим и расскажем все в деталях.

Стартовая оплата 1000$ в месяц (Оплата по желанию раз в месяц/неделю/день) желательно по ВебМани. С последующим повышением до 1500$ в месяц.

Просьба развернуто описывать свои умения и навыки, опыт работы, учебы и так далее. На данный момент нам нужен только один оператор.

Пожалуйста, не пишите в личку. Оставляйте свои предложения ниже.

Спасибо!