Переводчик англ. или немецкого

Здравствуйте.

Требуется переводчик английского и немецкого языка. Рассмотрю все варианты. Вовсе необязательно знать одному человеку оба языка. Можно и один, но знать замечательно (сособенно в техническом плане).

Нужен переводчик на сайт с функциями работы контент-менеджера. Тема сайта - безопасность в сети Интернет, socks, vpn, фаерволы, антивирусы.

Ваша работа будет построена так:

1. Вам выдается логин и пароль от админки, в которой необходимо будет переводить статьи.

2. Копируете полностью статью на русском (она будет в наличии).

3. Скопированная статья в админке будет выглядеть примерно так и будет иметь встроенный редактор:

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HTTP proxy

HTTP-proxy - это самый распространенный вид прокси. С помощью HTTP прокси появляется возможность контролировать следующие запросы:

возможно сохранять загруженные файлы (картинки, страницы и т.п.).;

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Как видите дополнительных знаний по HTML разметке не требуется. Все готово, надо лишь очень аккуратно переводить текст и не трогать остальные символы в скобках

4. Переводите и сохраняете статью.

5. Принимаем статью и переходим к следующей.

От исполнителя требуется внимательность, аккуратность, высокие профессиональные навыки в техническом переводе, а также целеустремленность и желание работать.

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве на постоянной основе в виде языковой поддержки сайта.

То есть, все что будет на сайте, надо будет переводить постоянно на другие языки.

Также большим плюсом будет, если вы сами разбираетесь в вопросах безопасности в сети и сможете писать уникальные тексты по определенным темам. Но главный упор в работе - это качественный перевод.

Указывайте цену за 1000 символов, не забывайте писать входит ли в цену количество знаков с пробелами или без них.

Не пишите в личные сообщения!

Приветствуется, если вы при ответе на данную вакансию переведёте текст указанный в качестве примера и отделенный линиями -------------------------------------------------------------------

Ссылки на портфолио приветствуются (можно и на готовые сайты, переведенные вами).