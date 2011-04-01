Переводчик англ. или немецкого

Требуются переводчики с испанского языка. Пишите на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется переводчик английского и немецкого языка. Рассмотрю все варианты. Вовсе необязательно знать одному человеку оба языка. Можно и один, но знать замечательно (сособенно в техническом плане).
Нужен переводчик на сайт с функциями работы контент-менеджера. Тема сайта - безопасность в сети Интернет, socks, vpn, фаерволы, антивирусы.
Ваша работа будет построена так:
1. Вам выдается логин и пароль от админки, в которой необходимо будет переводить статьи.
2. Копируете полностью статью на русском (она будет в наличии).
3. Скопированная статья в админке будет выглядеть примерно так и будет иметь встроенный редактор:
-------------------------------------------------------------------
HTTP proxy
HTTP-proxy - это самый распространенный вид прокси. С помощью HTTP прокси появляется возможность контролировать следующие запросы:
- возможно сохранять загруженные файлы (картинки, страницы и т.п.).;
-------------------------------------------------------------------
Как видите дополнительных знаний по HTML разметке не требуется. Все готово, надо лишь очень аккуратно переводить текст и не трогать остальные символы в скобках
4. Переводите и сохраняете статью.
5. Принимаем статью и переходим к следующей.
От исполнителя требуется внимательность, аккуратность, высокие профессиональные навыки в техническом переводе, а также целеустремленность и желание работать.
Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве на постоянной основе в виде языковой поддержки сайта.
То есть, все что будет на сайте, надо будет переводить постоянно на другие языки.
Также большим плюсом будет, если вы сами разбираетесь в вопросах безопасности в сети и сможете писать уникальные тексты по определенным темам. Но главный упор в работе - это качественный перевод.
Указывайте цену за 1000 символов, не забывайте писать входит ли в цену количество знаков с пробелами или без них.
Не пишите в личные сообщения!
Приветствуется, если вы при ответе на данную вакансию переведёте текст указанный в качестве примера и отделенный линиями -------------------------------------------------------------------
Ссылки на портфолио приветствуются (можно и на готовые сайты, переведенные вами).
- Похожие заказы
- $250Переводы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Финансовой компании требуются сотрудники с отличным знанием устного английского языка . Компания занимается реализацией продукции в сфере инвестиций . Задачи : - Ежедневная работа с потенциальными клиентами включающее в себя общение по Skype и ...Переводы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Западный разработчик систем управления для флеш-сайтов объявляет набор сотрудников в удаленную группу поддержки наших клиентов. Кого мы ищем? Нам нужен исполнитель превосходно владеющие письменным английским, обладающий знаниями в веб-технологиях на уровне продвинутого пользователя (понимание понятий: ...Переводы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Объявляется конкурс на должность технического переводчика английского языка, на постоянной основе. Скачать небольшой файл, в нем тестовое задание. Если человека устроит цена/качество перевода, то работы будет много и на постоянной основе. Тестовое задание и Ваши ...Переводы5 заявокЗакрыт13 лет назад
На проект требуются переводчики с немецкого языка, тематика IT, телефония/оборудование. Высшее образование в указанных областях приветствуется. Необходимо выполнение тестового перевода (см. приложение). Кандидатам, которые успешно пройдут тестирование, перевод теста будет оплачен. Резюме и выполненные работы ...Переводы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Переводчики английского языка (предпочтительно девушки), занятость от 4 часов в день, график работы свободныйПереводы64 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Оператор колл-центра Добрый день, уважаемые фрилансеры! У нас открыта новая вакансия "Оператор колл-центра" Мы ищем удаленного специалиста, владеющего 2мя-3мя языками, а именно, в данный момент нас интересует португальский (PT) , французский (FR) и испанский (ES) языки ...Переводынет заявокЗакрыт13 лет назад
Срочно требуются письменные удаленные переводчики и редакторы китайского/английского языка, а также носители китайского/английского языка. Большой объем, медицинская тематика. Высшее медицинское образование приветствуется. Просьба высылать свои резюме по адресу:[email protected]Переводы17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется человек для написания ряда небольших статей-рецептов для онлайн-журнала. Интересует стоимость и объемы, которые можете выполнять за день.Переводы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здраствуйте, нужен переводчик с Корейского языка Skype: SouldpПереводы2 заявкиЗакрыт13 лет назад