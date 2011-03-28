Удаленные сотрудники в службу поддержки

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Западный разработчик систем управления для флеш-сайтов объявляет набор сотрудников в удаленную группу поддержки наших клиентов.

Кого мы ищем?

Нам нужен исполнитель превосходно владеющие письменным английским, обладающий знаниями в веб-технологиях на уровне продвинутого пользователя (понимание понятий: сайт, хостинг, домен, сервер, ftp). Способный легко обучаться и готовый работать по восемь часов в день, шесть дней в неделю.

Сколько человек нам нужно?

На сегодняшний день существует необходимость в 3-4 исполнителях, которых мы готовы принять на постоянную удаленную работу.

Как принять участие в конкурсе на замещение должности?

Для того, чтоб принять участие в собеседовании с руководителем нашего hr-отдела Вам нужно отправить на электронную почту: [email protected] небольшой (около 1000 символов) англоязычный обзор «What do you like or dislike about Flash websites?». Это должны быть Ваши собственные мысли.

Сколько мы готовы платить?

В письме с обзором вышлите, пожалуйста, Ваше краткое резюме и ожидаемый уровень заработной платы.

Какой будет рабочий график?

Вы должны быть готовы удаленно работать восемь часов в день, шесть дней в неделю.

Для справки:

Web-site:

http://www.motocms.com/

What is it?

Moto CMS is an advanced Flash content management system that allows you to create attractive, functional and SEO- friendly Flash websites.

Who is it for?

Moto CMS is created for Flash developers, design studios and freelancers who make money on creating and maintaining Flash websites.

Why use it?

With Moto Flash CMS you can earn more either by creating manageable Flash sites and components for them or by maintaining the created Flash site.

13 лет назад
AVin
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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