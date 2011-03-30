Сотрудники с отличным знанием устного английского

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Финансовой компании требуются сотрудники с отличным знанием устного английского языка .

Компания занимается реализацией продукции в сфере инвестиций .

Задачи :

- Ежедневная работа с потенциальными клиентами включающее в себя общение по Skype и емаилу . (все расходы по звонкам и .т.д компания берет на себя )

- Ведение внутренней отчетности .

- График работы в две смены Первая смена с 7 утра 11 утра . Вторая смена с 18 до 23 по мск . Если вас заинтересует вы должны выбрать удобную для вас смену .

Условия

- Быстрый карьерный рост (вам не придётся искать новых клиентов и т д. Компания предоставляет готовую базу клиентов )

Оплата

Первые два месяца являются испытательными вы получаете % от клиентов . ( в среднем при хорошей работе сотрудник получает % от 500$ в месяц ) Показателем прохождения испытательного срока является количество клиентов работающих с вами .

Если вас заинтересовала наша вакансия пожалуйста сообщите нам на [email protected] следующие данные .

1) ФИО

2) Ваш возраст

3) Уровень знания английского языка по пятибалльной шкале . Как письменного так отдельно устного .

4) Смена которая вас устраивает (Первая смена с 7 утра 11 утра . Вторая смена с 18 до 23 по мск .)

5) Ваш контактный телефон . И обязательно SKYPE.

Заранее благодарны . Ждем хороших сотрудников

13 лет назад
jobsupport2012
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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