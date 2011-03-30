Западный разработчик систем управления для флеш-сайтов объявляет набор сотрудников в удаленную группу поддержки наших клиентов. Кого мы ищем? Нам нужен исполнитель превосходно владеющие письменным английским, обладающий знаниями в веб-технологиях на уровне продвинутого пользователя (понимание понятий: ...
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Финансовой компании требуются сотрудники с отличным знанием устного английского языка .
Компания занимается реализацией продукции в сфере инвестиций .
Задачи :
- Ежедневная работа с потенциальными клиентами включающее в себя общение по Skype и емаилу . (все расходы по звонкам и .т.д компания берет на себя )
- Ведение внутренней отчетности .
- График работы в две смены Первая смена с 7 утра 11 утра . Вторая смена с 18 до 23 по мск . Если вас заинтересует вы должны выбрать удобную для вас смену .
Условия
- Быстрый карьерный рост (вам не придётся искать новых клиентов и т д. Компания предоставляет готовую базу клиентов )
Оплата
Первые два месяца являются испытательными вы получаете % от клиентов . ( в среднем при хорошей работе сотрудник получает % от 500$ в месяц ) Показателем прохождения испытательного срока является количество клиентов работающих с вами .
Если вас заинтересовала наша вакансия пожалуйста сообщите нам на [email protected] следующие данные .
1) ФИО
2) Ваш возраст
3) Уровень знания английского языка по пятибалльной шкале . Как письменного так отдельно устного .
4) Смена которая вас устраивает (Первая смена с 7 утра 11 утра . Вторая смена с 18 до 23 по мск .)
5) Ваш контактный телефон . И обязательно SKYPE.
Заранее благодарны . Ждем хороших сотрудников
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