Требуются переводчики англ. и франц.

Агентство по аренде недвижимости в Одессе приглашает к долгосрочному сотрудничеству диспетчера с отличным знанием английского языка и высшим образованием для обработки виртуальных заказов по аренде квартир. Мы уверены, что можем предложить интересную работу для тех, кто: - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем к сотрудничеству переводчиков-фрилансеров с/на англ-рус и фран-рус по направлениям:
техника, экология, геология, медицина, общая
Требования:
пунктуальность
ответственность
опыт работы
Прошу писать тем, кто заинтересовался! Вам будет отправлен тест. Спасибо!
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