Диспетчер для обработки виртуальных заказов

Агентство по аренде недвижимости в Одессе приглашает к долгосрочному сотрудничеству диспетчера с отличным знанием английского языка и высшим образованием для обработки виртуальных заказов по аренде квартир.

Мы уверены, что можем предложить интересную работу для тех, кто:

- любит работать на дому и имеет высоко-скоростной интернет;

- грамотно пишет письма на русском и английском языках;

- чувствует себя комфортно с компьютером;

- доступен в сети в течение рабочего дня

(Необязательно постоянно быть у компьютера, однако каждый час-полтора нужно проверять заказы и на них отвечать.

В летнее время загрузка больше, в зимнее - меньше.)

- имеет возможность звонить в указанное время менеджеру и другим сотрудникам с вопросами;

- инициативен, умеет быстро находить информацию в Интернете, легко обучаем;

Оплата $200 в месяц.

Возраст и пол значения не имеют.

Обычный рабочий день:

Проверка заказов.

Звонки менеджеру и другим сотрудникам для получения информации по новым заказам.

Ответы клиентам по русски или английски (в зависимости от клиента)

Начало работы - с 10 утра. Окончание - около 7 вечера. Любые перерывы возможны, Вы не привязаны к компьютеру в течение дня. Предложенная вакансия удобна для тех, кто выполняет работу на дому по переводам и может совместить эту работу с другой.