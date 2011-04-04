Диспетчер для обработки виртуальных заказов

Требуется переводчик с украинского на английский и наоборот для перевода документов гражданского состояния, юридических текстов и медицинских справок. Возможны срочные заказы. Агенства просьба не беспокоить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Агентство по аренде недвижимости в Одессе приглашает к долгосрочному сотрудничеству диспетчера с отличным знанием английского языка и высшим образованием для обработки виртуальных заказов по аренде квартир.
Мы уверены, что можем предложить интересную работу для тех, кто:
- любит работать на дому и имеет высоко-скоростной интернет;
- грамотно пишет письма на русском и английском языках;
- чувствует себя комфортно с компьютером;
- доступен в сети в течение рабочего дня
(Необязательно постоянно быть у компьютера, однако каждый час-полтора нужно проверять заказы и на них отвечать.
В летнее время загрузка больше, в зимнее - меньше.)
- имеет возможность звонить в указанное время менеджеру и другим сотрудникам с вопросами;
- инициативен, умеет быстро находить информацию в Интернете, легко обучаем;
Оплата $200 в месяц.
Возраст и пол значения не имеют.
Обычный рабочий день:
Проверка заказов.
Звонки менеджеру и другим сотрудникам для получения информации по новым заказам.
Ответы клиентам по русски или английски (в зависимости от клиента)
Начало работы - с 10 утра. Окончание - около 7 вечера. Любые перерывы возможны, Вы не привязаны к компьютеру в течение дня. Предложенная вакансия удобна для тех, кто выполняет работу на дому по переводам и может совместить эту работу с другой.
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