Переводчик с молдавского на русский (и обратно)

ПереводыЗакрыт4 заявки291 просмотр
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Направления перевода:

молдавский - русский

русский - молдавский

Характеристика текстов: договора, документы, деловая переписка, технические переводы.

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13 лет назад
AlexRus
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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