Идет набор лучших переводчиков-фрилансеров

ПереводыЗакрыт23 заявки667 просмотров
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Добрый день!

Переводческая компания Sayup набирает внештатных переводчиков всех языков.

Требования к кандидатам:высшее образование,опыт профессиональной переводческой деятельности , специализация в каких-либо предметных областях.

Лучших кандидатов просим ответить на следующие вопросы:

1) По каким направлениям переводов специализируетесь, т. е. с какого языка на какой переводите.

2) По каким тематикам Вам комфортно работать.

3) Стоимость 1800 знаков перевода (или стоимость страницы) .

4. Какой объем можете переводить в день.

5. В какое время удобно работать.

6. Способы оплаты Вашей работы.

7. Возможно ли с Вами связаться оперативно? Есть ли ICQ, Skype, телефон?

Свое резюме с подробным описанием тематик перевода, количества выполняемого объема страниц в день, ставки по языкам- отправляйте на электронную почту : [email protected]

Оплата безналичный расчет, наличный (Яндекс деньги,вебмани)

Спасибо за участие!

13 лет назад
rusayup
Роман 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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