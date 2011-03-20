LeDee

Елена LeDee

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
месяц назад

Образование - высшее. Закончила Луганский национальный педагогический университет.

Закончила курсы дизайн и графика.

Опыт работы: 7 лет.

E-mail: [email protected]

скайп ledee86

Номер моего счета ЯДеньги: 41001801988332

или Webmoney: R427821599691

МОЯ КАРТА СБЕРБАНК Дубинина Елена Евгеньевна

4276521783036696

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Отзывы заказчиков

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать 5 простых баннеров
Елена прекрасно справилась с работой в установленные сроки. Баннеры полностью соотвтетствуют ТЗ. Осталась довольна сотрудничеством. Рекомендую.
Анна-отличный заказчик. Приятное общение, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Анимировать статичный баннер
Все четко, быстро и аккуратно. большое спасибо.
Отличный заказчик, была рада сотрудничеству.
Ответный отзыв
Vovka26
Степан 
43 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
$10
10 баллов
14 лет назад
Нужно сделать баннер
Быстро качественно все сделала за 3 часа! все что я хотел увидеть! Довольный на 100%
Отличный заказчик!!! Своевременная оплата, четкое задание. Готова к продолжению сотрудничества, рекомендую!
Ответный отзыв
Баннеры
3 отзыва
от $5
от 1 дня
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