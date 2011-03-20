Образование - высшее. Закончила Луганский национальный педагогический университет.
Закончила курсы дизайн и графика.
Опыт работы: 7 лет.
E-mail: [email protected]
скайп ledee86
Номер моего счета ЯДеньги: 41001801988332
или Webmoney: R427821599691
МОЯ КАРТА СБЕРБАНК Дубинина Елена Евгеньевна
4276521783036696
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
13 лет назад
Елена прекрасно справилась с работой в установленные сроки. Баннеры полностью соотвтетствуют ТЗ. Осталась довольна сотрудничеством. Рекомендую.
Ответный отзыв
Анна-отличный заказчик. Приятное общение, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$3
10 баллов
13 лет назад
Все четко, быстро и аккуратно. большое спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, была рада сотрудничеству.
$10
10 баллов
14 лет назад
Быстро качественно все сделала за 3 часа! все что я хотел увидеть! Довольный на 100%
Ответный отзыв
Отличный заказчик!!! Своевременная оплата, четкое задание. Готова к продолжению сотрудничества, рекомендую!
Баннеры
3 отзыва
от $5
от 1 дня
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