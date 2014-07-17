Leadmanager36

4 лендинга в одном стиле с повторяющимися блоками (одна организация). Дизайн 1-го сайта - 70$, остальные по 25$. Итого 145$. + Бонус за хорошую работу еще 25$. Приступить незамедлительно.
Светлана Воропаева Leadmanager36Leadmanager36
- $250Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Кроссбразурность, адаптивность ко всем устройствам или резиновая. Описание проекта ГОЛЬФСТРИМ – охранные системы. https://moqups.com/dochluki/HaIEvlcn В присланном макапсе 4 простыни (листать справа вверху), из них первые 3 – это один лендинг с возможностью переключения на первой странице(Назовем его – ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
По предоставленному проекту необходимо сделать дизайн продающего лендинга, не требуется эксклюзивного дизайна, требуется аккуратный и отвечающий современным тенденциям дизайн. Каждая страница должна помещаться на экран обычного ноутбука/планшета и нормально отображаться в разных браузерах. Краткая структура ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Сайты-одностраничники будут создаваться на регулярной основе, поэтому заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Работа только по безопасной сделке. По предоставленному дизайну необходимо сделать работоспособный и удобный лендинг, требуется аккуратный и отвечающий современным тенденциям сайт. Каждая страница должна ...HTML-верстка25 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
По предоставленному проекту необходимо сделать дизайн продающего лендинга, не требуется эксклюзивного дизайна, требуется аккуратный и отвечающий современным тенденциям дизайн. Каждая страница должна помещаться на экран обычного ноутбука/планшета и нормально отображаться в разных браузерах. Краткая структура ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт9 лет назад