Leadmanager36

Светлана Воропаева Leadmanager36

 
36 летРоссия/Воронеж
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется верстка и программирование 2-х лендингов

    $250

    Кроссбразурность, адаптивность ко всем устройствам или резиновая. Описание проекта ГОЛЬФСТРИМ – охранные системы. https://moqups.com/dochluki/HaIEvlcn В присланном макапсе 4 простыни (листать справа вверху), из них первые 3 – это один лендинг с возможностью переключения на первой странице(Назовем его – ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется дизайн продающего лендинга

    $100

    По предоставленному проекту необходимо сделать дизайн продающего лендинга, не требуется эксклюзивного дизайна, требуется аккуратный и отвечающий современным тенденциям дизайн. Каждая страница должна помещаться на экран обычного ноутбука/планшета и нормально отображаться в разных браузерах. Краткая структура ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется верстальщик лендингов

    $50

    Сайты-одностраничники будут создаваться на регулярной основе, поэтому заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Работа только по безопасной сделке. По предоставленному дизайну необходимо сделать работоспособный и удобный лендинг, требуется аккуратный и отвечающий современным тенденциям сайт. Каждая страница должна ...

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн продающего лендинга

    $100

    По предоставленному проекту необходимо сделать дизайн продающего лендинга, не требуется эксклюзивного дизайна, требуется аккуратный и отвечающий современным тенденциям дизайн. Каждая страница должна помещаться на экран обычного ноутбука/планшета и нормально отображаться в разных браузерах. Краткая структура ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад