Leadmanager36

Кроссбразурность, адаптивность ко всем устройствам или резиновая. Описание проекта ГОЛЬФСТРИМ – охранные системы. https://moqups.com/dochluki/HaIEvlcn В присланном макапсе 4 простыни (листать справа вверху), из них первые 3 – это один лендинг с возможностью переключения на первой странице(Назовем его – ...