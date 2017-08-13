LegionClub

необходимо сделать презентацию на 5-7 слайдов
Презентации44 заявки
Закрыт
6 лет назад
необходимо сделать презентацию на 5-7 слайдов
Уважаемые друзья, необходимо сделать неанимированную презентацию примерно на 5-7 слайдов и 3 гиф банера в одном стиле разного размера.
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