LegionClub

Павел Мерненко LegionClub

 
40 летРоссия/Краснодар
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Презентация и баннера

    Уважаемые друзья, необходимо сделать неанимированную презентацию примерно на 5-7 слайдов и 3 гиф банера в одном стиле разного размера.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Комплексное продвижение

    Привет всем. Друзья, наша компания занимается доверительным управлением активов и портфельным инвестированием. В рамках нашей деятельности, мы предлагаем нашим клиентам ряд услуг. Таких как: 1. Для самых ленивых это общий инвест пул - [url=https://pegas-invest.com/]сайт [/url]﻿2. Продажа торговых ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад