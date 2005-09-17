Компания АПЛАНА (группа компаний «АйТи», разработка заказного ПО), приглашает кандидата на позицию приглашает кандидатов на позицию Разработчик .NET, Ведущего разработчика.NETОбязательные требования: Твердое знание и опыт работы от одного года с C#, VB.NET, MS SQL Server. На данный ...