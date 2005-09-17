Lekka

Гость Lekka

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • Разработчик VB, г. Москва

    $2500

    Компания АПЛАНА (группа компаний «АйТи», разработка заказного ПО), приглашает кандидата на позицию разработчик VB. Обязательные требования: Твердое знание и практический опыт работы с VB; Oпыт работы с MS SQL, ACCESS Желательно: Знание Oracle Практический опыт работы с MS SQL ...

    Oracle
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработчик.NET, Ведущий разработчик.NET, г. Москва

    $2500

    Компания АПЛАНА (группа компаний «АйТи», разработка заказного ПО), приглашает кандидата на позицию приглашает кандидатов на позицию Разработчик .NET, Ведущего разработчика.NETОбязательные требования: Твердое знание и опыт работы от одного года с C#, VB.NET, MS SQL Server. На данный ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Система планирования поставок

    IT компании требуется команда разработчиков .NET в Москве для разработки с "0" Системы планирования поставок. Требования: опыт разработки на VB.NET или C#.NET, MS SQL Срок выполнения задачи до 15 декабря. Оплата по договоренности. просьба присылать резюме ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Проект по разработке системы обслуживания должников для крупного банка

    IT компании требуется фрилансер-разработчик БД под DB2 в проект по разработке системы обслуживания должников. Обязательные требования: в/о техн., Опыт проектирования БД. Опыт администрирования DB2 V8 и V7. Опыт оптимизации SQL - запросов. Опыт работы с &lt;Большими БД&gt; Приветствуется: Знание основ администрирования WIN ...

    Базы данных9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработка пользовательского интерфейса

    Требуется компания-субподрядчик для сотрудничества Задача - разработка пользовательского интерфейса системы работы с должниками крупного банка Срок выполнения работ 1 месяц. Оплата обсуждаема. Возможно дальнейшее сотрудничество.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    18 лет назад