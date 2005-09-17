Компания АПЛАНА (группа компаний «АйТи», разработка заказного ПО), приглашает кандидата на позицию разработчик VB. Обязательные требования: Твердое знание и практический опыт работы с VB; Oпыт работы с MS SQL, ACCESS Желательно: Знание Oracle Практический опыт работы с MS SQL ...
- $2500Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Компания АПЛАНА (группа компаний «АйТи», разработка заказного ПО), приглашает кандидата на позицию приглашает кандидатов на позицию Разработчик .NET, Ведущего разработчика.NETОбязательные требования: Твердое знание и опыт работы от одного года с C#, VB.NET, MS SQL Server. На данный ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
IT компании требуется команда разработчиков .NET в Москве для разработки с "0" Системы планирования поставок. Требования: опыт разработки на VB.NET или C#.NET, MS SQL Срок выполнения задачи до 15 декабря. Оплата по договоренности. просьба присылать резюме ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт18 лет назад
IT компании требуется фрилансер-разработчик БД под DB2 в проект по разработке системы обслуживания должников. Обязательные требования: в/о техн., Опыт проектирования БД. Опыт администрирования DB2 V8 и V7. Опыт оптимизации SQL - запросов. Опыт работы с <Большими БД> Приветствуется: Знание основ администрирования WIN ...Базы данных9 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется компания-субподрядчик для сотрудничества Задача - разработка пользовательского интерфейса системы работы с должниками крупного банка Срок выполнения работ 1 месяц. Оплата обсуждаема. Возможно дальнейшее сотрудничество.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт18 лет назад