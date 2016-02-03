Ищу специалиста для размещения регулярных статей в соц.сетях на свадебную тематику.
Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
Закрыт
8 лет назад
Ищу специалиста для размещения регулярных статей в соц.сетях на свадебную тематику.
Добрый день! Ищу копирайтера для написания текста на сайт свадебного организатора. Раскрыть понятие свадебный организатор, его функции и свадебный координатор, его функции, а так же отличие двух этих понятий. В текстах необходимо использовать маркетинговый подход, ...
Раскрыть понятие свадебный организатор, его функции и свадебный координатор, его функции, а так же отличие двух этих понятий. В текстах необходимо использовать маркетинговый подход, для того, чтобы убедить клиента воспользоваться одной из услуг, а так ...