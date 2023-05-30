Разработаю актуальный и продающий дизайн сайта, лендинга или мобильного приложения

Привет 👩

Меня зовут Лена, я веб-дизайнер из города Минска. Занимаюсь веб-дизайном, изучаю UX/UI. Постоянно развиваюсь и мне это действительно нравится. Имею хорошую насмотренность и слежу за трендами в дизайне. Придерживаюсь принципа, что хороший дизайн должен быть не только красивым, но ещё удобным и функциональным. С радостью предложу идею и реализую дизайн, для достижения поставленных целей, с учётом ваших пожеланий!



Что я умею:

Figma

✔ создание прототипов, разработка макетов лендингов, многостраничных сайтов, интернет-магазинов, дашбордов, мобильных приложений

✔ редизайн существующих сайтов

✔ создание адаптивов и интерактивных прототипов

Tilda

✔ настройка анимаций на сайте

✔ создание адаптивов

Photoshop & Adobe Illustrator

✔ обработка фотографий (ретушь)

✔ удаление/замена фона

✔ создание/корректировка векторных объектов

Плюсы работы со мной

✔ Мы легко найдём общий язык

✔ Знаю принципы хорошего интерфейса (UX/UI) и психологии восприятия

✔ Делаю не только красиво, но и функционально

✔ Отвественно подхожу к выполнению проекта, уделяю внимание деталям

✔ Соблюдение сроков выполнения работы



Как строится рабочий процесс:

Обсуждаем ТЗ, вместе заполняем бриф Согласовываем сроки, договариваемся по способу оплаты Внесение предоплаты 30% Разрабатываю макет, презентую его Вношу правки, для полного достижения желаемого результата Финальная проверка макета с учётом правок Внесение остальной части оплаты 70% Передача макета, готового к вёрстке Готовый проект у вас, можно и отзывами обменяться

📝 Правки — не проблема

В процессе работы или после презентации макета могут возникнуть правки, для достижения наилучшего результата я их без проблем вношу — они бесплатны

Будем на связи:

Telegram: https://t.me/helenakotik

Почта: [email protected]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/elena-kotova-932707243/