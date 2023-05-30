LenaKotova

Елена Котова LenaKotova

 
26 летБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Была
20 дней назад
Разработаю актуальный и продающий дизайн сайта, лендинга или мобильного приложения

Привет 👩

Меня зовут Лена, я веб-дизайнер из города Минска. Занимаюсь веб-дизайном, изучаю UX/UI. Постоянно развиваюсь и мне это действительно нравится. Имею хорошую насмотренность и слежу за трендами в дизайне. Придерживаюсь принципа, что хороший дизайн должен быть не только красивым, но ещё удобным и функциональным. С радостью предложу идею и реализую дизайн, для достижения поставленных целей, с учётом ваших пожеланий!


Что я умею:

Figma

✔ создание прототипов, разработка макетов лендингов, многостраничных сайтов, интернет-магазинов, дашбордов, мобильных приложений

✔ редизайн существующих сайтов

✔ создание адаптивов и интерактивных прототипов

Tilda

✔ настройка анимаций на сайте

✔ создание адаптивов

Photoshop & Adobe Illustrator

✔ обработка фотографий (ретушь)

✔ удаление/замена фона

✔ создание/корректировка векторных объектов

Плюсы работы со мной

✔ Мы легко найдём общий язык

✔ Знаю принципы хорошего интерфейса (UX/UI) и психологии восприятия

✔ Делаю не только красиво, но и функционально

✔ Отвественно подхожу к выполнению проекта, уделяю внимание деталям

✔ Соблюдение сроков выполнения работы


Как строится рабочий процесс:

  1. Обсуждаем ТЗ, вместе заполняем бриф

  2. Согласовываем сроки, договариваемся по способу оплаты

  3. Внесение предоплаты 30%

  4. Разрабатываю макет, презентую его

  5. Вношу правки, для полного достижения желаемого результата

  6. Финальная проверка макета с учётом правок

  7. Внесение остальной части оплаты 70%

  8. Передача макета, готового к вёрстке

  9. Готовый проект у вас, можно и отзывами обменяться

📝 Правки — не проблема

В процессе работы или после презентации макета могут возникнуть правки, для достижения наилучшего результата я их без проблем вношу — они бесплатны

Будем на связи:

Telegram: https://t.me/helenakotik

Почта: [email protected]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/elena-kotova-932707243/

Дизайн сайтаFigmaTildaIllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$160
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
boringstub
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
$210
10 баллов
5 месяцев назад
Веб-дизайн (нужен сайт) и адаптив для мобильного устройства
Здравствуйте, Елена! Выражаю свою благодарность за Вашу работу над заказом. Нравится дизайн, функциональность - все на высшем уровне. Хочу также отметить, что работать было очень комфортно, благодарю за готовность к диалогу, оперативность, ответственность и внимание к мелочам! Анастасия
Большое спасибо, за плодотворное сотрудничество, качественную постановку задач и постоянную коммуникацию. Было приятно с вами работать, с радостью готова ещё посотрудничать)
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kosolapow
Валерий 
38 летРоссия
7 месяцев в сервисе
Был
7 месяцев назад
$100
10 баллов
7 месяцев назад
Сделать дизайн сайта
Работа получилась очень эмоциональной, яркой, то что нужно. Отрисованы все состояния элементов, при наведении и нажатии. Сделана версия для компьютера и для телефона. Все выполнено в срок, без последующих доработок. Рекомендую исполнителя
Очень комфортно работать с Валерием! Отличный заказчик, рекомендую! Быстрая оплата, понятное ТЗ и большое спасибо за интересный проект) С удовольствием еще займусь совместными проектами!
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