Привет 👩
Меня зовут Лена, я веб-дизайнер из города Минска. Занимаюсь веб-дизайном, изучаю UX/UI. Постоянно развиваюсь и мне это действительно нравится. Имею хорошую насмотренность и слежу за трендами в дизайне. Придерживаюсь принципа, что хороший дизайн должен быть не только красивым, но ещё удобным и функциональным. С радостью предложу идею и реализую дизайн, для достижения поставленных целей, с учётом ваших пожеланий!
Что я умею:
Figma
✔ создание прототипов, разработка макетов лендингов, многостраничных сайтов, интернет-магазинов, дашбордов, мобильных приложений
✔ редизайн существующих сайтов
✔ создание адаптивов и интерактивных прототипов
Tilda
✔ настройка анимаций на сайте
✔ создание адаптивов
Photoshop & Adobe Illustrator
✔ обработка фотографий (ретушь)
✔ удаление/замена фона
✔ создание/корректировка векторных объектов
Плюсы работы со мной
✔ Мы легко найдём общий язык
✔ Знаю принципы хорошего интерфейса (UX/UI) и психологии восприятия
✔ Делаю не только красиво, но и функционально
✔ Отвественно подхожу к выполнению проекта, уделяю внимание деталям
✔ Соблюдение сроков выполнения работы
Как строится рабочий процесс:
Обсуждаем ТЗ, вместе заполняем бриф
Согласовываем сроки, договариваемся по способу оплаты
Внесение предоплаты 30%
Разрабатываю макет, презентую его
Вношу правки, для полного достижения желаемого результата
Финальная проверка макета с учётом правок
Внесение остальной части оплаты 70%
Передача макета, готового к вёрстке
Готовый проект у вас, можно и отзывами обменяться
📝 Правки — не проблема
В процессе работы или после презентации макета могут возникнуть правки, для достижения наилучшего результата я их без проблем вношу — они бесплатны
Будем на связи:
Telegram: https://t.me/helenakotik
Почта: [email protected]
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/elena-kotova-932707243/
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