Leo22

Владимир Leo22

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание конфигуратора системы для сайта

    $500

    Для сайта по продаже систем энергоснабжения нужно создать конфигуратор системы по типу конфигураторов, использующихся на сайтах по продаже компьютеров. Т.е. есть набор "комплектующих", из которых выбираются необходимые компоненты в зависимости от требуемых параметров и необходимых ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Счетчик скачиваний файлов

    $10

    Нужен скрипт счетчика скачиваний фалов (pdf, архивы и т.п. из папки /downloads) для установки на сайте с использованием mod_rewrite. Прямые ссылки на файлы уже есть, нужно чтобы скрипт перехватывал запросы (можно по типу фалов) ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка логотипа компании

    $50

    Для компании, работающей в сфере возобновляемой экологически чистой энергетики, нужно разработать фирменный логотип. Назавние компании - ProSolar (ПроСолар). Логотип должен быть оригинальным, не перегруженным мелкими деталями и символически отражать направление деятельности компании. Можно использовать ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка ИМ oscommerce

    $250

    Есть задача дополнить функции Интернет-магазина oscommerce возможностью его "клонирования" для дилеров. Т.е. нужно иметь возможность создавать разные магазины, в которых будут практически те же товары, что и в основном. Нужно, чтобы была ...

    MySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад