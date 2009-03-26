Для сайта по продаже систем энергоснабжения нужно создать конфигуратор системы по типу конфигураторов, использующихся на сайтах по продаже компьютеров. Т.е. есть набор "комплектующих", из которых выбираются необходимые компоненты в зависимости от требуемых параметров и необходимых ...
- $500Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужен скрипт счетчика скачиваний фалов (pdf, архивы и т.п. из папки /downloads) для установки на сайте с использованием mod_rewrite. Прямые ссылки на файлы уже есть, нужно чтобы скрипт перехватывал запросы (можно по типу фалов) ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Для компании, работающей в сфере возобновляемой экологически чистой энергетики, нужно разработать фирменный логотип. Назавние компании - ProSolar (ПроСолар). Логотип должен быть оригинальным, не перегруженным мелкими деталями и символически отражать направление деятельности компании. Можно использовать ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $250
Есть задача дополнить функции Интернет-магазина oscommerce возможностью его "клонирования" для дилеров. Т.е. нужно иметь возможность создавать разные магазины, в которых будут практически те же товары, что и в основном. Нужно, чтобы была ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад