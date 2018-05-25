LeonidLisin

Леонид LeonidLisin

 
53 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Вставить готовый html аудио-плеер на сайт

    $8

    Имеется сайт созданный на платформе ГетКурс (рис.1)   Платформа позволяет использовать готовые блоки и вставлять на страницы сайта свои html-коды  (рис.2)   Имеется купленный на Envato Market готовый аудио-плеер с инструкцией и примерами ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Серия рисунков (3 шт.)

    Нужна серия из трёх (для начала) рисунков-схем, иллюстрирующих названия тренинговых курсов для сайта leonidlisin.ru. Рисунки должны содержать и обыгрывать логотип (прилагаю) 1. "Мягкая перезагрузка". Сюжет - человеческий мозг в расслабляется в ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сертификата о прохождении тренинга

    Уважаемые дизайнеры! Необходим дизайн сертификата, выдаваемого после прохождения тренинга в Школе Интернет-Коучинга Леонида Лисина https://leonidlisin.ru/ Формат А4 альбомный Дизайн нужен стильный, современный, использующий: - фирменные ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сайт он-лайн школы

    Привет друзья!   Ищу дизайнера для создания дизайна сайта Школы на движкеwordpress. Нужно будет сделать полный одностраничный дизайн сразличными блоками: о нас, программа Школы, Наши задачи, Частые вопросы и проч.   ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Sergey4562
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Вставить готовый html аудио-плеер на сайт
HTML
С человеком приятно сотрудничать. Обратная связь на высоте, доходчиво объясняет задачу, в работе не торопит. Думаю самый адекватный заказчик на моей практике.
Однозначно рекомендую! Исполнительность, профессионализм, чёткость в работе. Большое спасибо! Будем сотрудничать!
Ответный отзыв
Wolfina
33 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сертификата о прохождении тренинга
Все на высоте! Отличная обратная связь, четкая, поставленная задача, оплата мгновенная! Спасибо!
Категорически рекомендую! Быстро, профессионально. Общение приятное и точное.
Ответный отзыв