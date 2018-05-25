Имеется сайт созданный на платформе ГетКурс (рис.1) Платформа позволяет использовать готовые блоки и вставлять на страницы сайта свои html-коды (рис.2) Имеется купленный на Envato Market готовый аудио-плеер с инструкцией и примерами ...
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недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $8HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужна серия из трёх (для начала) рисунков-схем, иллюстрирующих названия тренинговых курсов для сайта leonidlisin.ru. Рисунки должны содержать и обыгрывать логотип (прилагаю) 1. "Мягкая перезагрузка". Сюжет - человеческий мозг в расслабляется в ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад
Уважаемые дизайнеры! Необходим дизайн сертификата, выдаваемого после прохождения тренинга в Школе Интернет-Коучинга Леонида Лисина https://leonidlisin.ru/ Формат А4 альбомный Дизайн нужен стильный, современный, использующий: - фирменные ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Привет друзья! Ищу дизайнера для создания дизайна сайта Школы на движкеwordpress. Нужно будет сделать полный одностраничный дизайн сразличными блоками: о нас, программа Школы, Наши задачи, Частые вопросы и проч. ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$8
10 баллов
6 лет назад
HTML
С человеком приятно сотрудничать. Обратная связь на высоте, доходчиво объясняет задачу, в работе не торопит. Думаю самый адекватный заказчик на моей практике.
Ответный отзыв
Однозначно рекомендую! Исполнительность, профессионализм, чёткость в работе. Большое спасибо! Будем сотрудничать!
$10
10 баллов
6 лет назад
Все на высоте! Отличная обратная связь, четкая, поставленная задача, оплата мгновенная! Спасибо!
Ответный отзыв
Категорически рекомендую! Быстро, профессионально. Общение приятное и точное.