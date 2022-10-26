Привет ! Рад Вас видеть!
Я помогу Вам с разработкой лендингов, баннеров.
Оказываю услуги по проектированию, дизайну.
Мои гарантии:
1. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза.
2. Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена снижается на 20%.
3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы информация остаётся в строгом секрете и не разглашается.
4. Даже после завершения проекта остаюсь на связи и, если вам потребуется внести правки, буду рад сотрудничеству (за денежку).
Работу строю таким образом:
Оговариваем работы по проекту. Оговариваем бюджет проекта. Затем делаю два экрана и отправляю на согласование. Если устраивает, то продолжаю работу за денежку, а если нет, то работа остается у меня, а я ее размещаю в портфолио.
Все правки бесплатные!
Пишите, что хотите поправить — исправлю (в рамках разумного конечно)!
Оплата
ЮMoney - 2204 1201 0015 4042
Qiwi - qiwi.com/p/375445319078
webmoney - Z299213782539
А также любым другим удобным для вас способом!
Мое портфолио:
Мне важно, чтобы клиент остался доволен!
Связь:
Электронная почта: [email protected]
Telegram: @RVitaliyR
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