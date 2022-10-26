Лендинги, ui/ux, баннеры с уникальным дизайном!

Привет ! Рад Вас видеть!

Я помогу Вам с разработкой лендингов, баннеров.

Оказываю услуги по проектированию, дизайну.

Мои гарантии:

1. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза.

2. Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена снижается на 20%.

3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы информация остаётся в строгом секрете и не разглашается.

4. Даже после завершения проекта остаюсь на связи и, если вам потребуется внести правки, буду рад сотрудничеству (за денежку).

Работу строю таким образом:

Оговариваем работы по проекту. Оговариваем бюджет проекта. Затем делаю два экрана и отправляю на согласование. Если устраивает, то продолжаю работу за денежку, а если нет, то работа остается у меня, а я ее размещаю в портфолио.

Все правки бесплатные!

Пишите, что хотите поправить — исправлю (в рамках разумного конечно)!

Оплата

ЮMoney - 2204 1201 0015 4042

Qiwi - qiwi.com/p/375445319078

webmoney - Z299213782539

А также любым другим удобным для вас способом!

Мое портфолио:

behance.net/Leva0889c23a

Мне важно, чтобы клиент остался доволен!

Связь:

Электронная почта: [email protected]

https://vk.com/id613948186

Telegram: @RVitaliyR