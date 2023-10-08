Первый экран для практического курса "Макияж для себя"

Привет!

Обратился ко мне заказчик в телеграмм. Сказала, что есть сайт, но ей не нравиться первый экран. Обсудили моменты. Посмотрели примеры работ.

Заказчик (вернее заказчица) хотела видеть на первом экране свою фотографию. Сам экран должен быть привлекательным. На нем должна быть максимально кратко отображена информация о курсе.

Немного подумав и поигравшись со всем чем только можно сделал первый Эран! -) В нем подобраны цвета, как и хотел заказчик. Отображена фотография заказчика. Максимально понятно и кратко описано описание курса и что это курс. Сам экран сделан привлекательно и роскошно!

Заказчик остался очень доволен! И это без единой правки!

Хорошая работа!

Если хотите по сотрудничать со мной, то пишем:

вот сюда:

Telegram: @RVitaliyR