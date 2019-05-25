1. Дизайн сайта/дизайн элементы интерфейса;

2. Баннеры(статические jpg, png, анимация gif);

3. Полиграфия(визитки, буклеты, баннеры, открытки, пригласительные);

4. Презентации;

5. Обработка фото;

-Ретушь фото

- Восстановление старых фото

- Реставрация и окрашивание

6. Отрисовка в векторе и растре

7. Оформление групп в социальных сетях;

Разработка дизайна шапки для социальной сетей Facebook

Оформление канала YouTube

Создание аватаров для социальных сетей

Разработка и установка дизайна групп в социальной сети VK любой сложности

ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Связываемся посредством переписки в скайп (почте).

2. Заполняете бриф (список вопросов, которые помогут мне лучше понять, что нужно сделать). Его предоставляю отдельно по запросу. Либо же предоставляете подробное ТЗ по проекту.

2. После обсуждения всех вопросов, вносите предоплату в размере 30% от указанной суммы.

4. Утверждение черновой версии проекта и внесение правок.

5. Утверждение всего проекта, написание Вами по пунктно в финального списка правок.

6. Доработка мной правок по списку.

7. Окончательная оплата.

8. Предоставление мной исходников и других материалов, используемых в проекте.

9. Если спустя некоторое время возникают новые правки, не входящие в первый список, они оплачиваются отдельно.

Уважаемые заказчики, за время нашего сотрудничества БЕСПЛАТНЫЕ ПРАВКИ ВНОСИМ ДВА РАЗА. Прошу вас это учитывать!

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Оплата: Webmoney, Privat24, Western Union