Здравствуйте, меня зовут Олексюк Денис, я занимаюсь разработкой PHP приложений и систем управления сайтами.
Моя квалификация подтверждается cертификатами "PHP5 Professional Specialist" и "Web Page Authoring Specialist". В подлинности которых можно убедиться посетив ссылку : Сертификация Specialist
В своей работе я использую такие технологии как Ajax (передача данных без перезагрузки страницы), Smarty (шаблонный процессор, позволяет легко менять дизайн приложения), объектную модель PHP, а также базы данных MySQL и д.р.
Все это позволяет мне создавать удобные, гибкие, функциональные и интерактивные приложения.
Несмотря на популярность общедоступных движков для сайтов, серьезные фирмы и проекты, создаются на уникальных системах. Все потому, что движок имеет ограниченный функционал, и сайты получаются одинаковыми, только создав уникальный сайт можно выделиться из толпы конкурентов.
Система моей разработки будет иметь необходимый функционал, а админ панель не будет перегружена лишними настройками.
Таким образом можно создать неповторимый и эксклюзивный сайт.
Заказав у меня разработку Вашего приложения, вы получите:
• Оптимизированный код
• Техническую документацию по проекту
• Профессиональное тестирование продукта
• Гарантию на код 3 месяца
Мне часто говорят, мол, у конкурентов цены дешевле и сроки быстрее, почему я работаю медленней?
Все очень просто, каждый свой проект я прорабатываю до последней мелочи, стараясь создать максимально удобный и быстрый продукт, перебираю разные варианты кода и придумываю новые алгоритмы в процессе работы, к тому же я пишу подробные комментарии к коду, что также отнимает время, которое впрочем с лихвой окупиться при доработке. Но допустим проект готов, полностью, тут то мои конкуренты Вам его и сдадут, но не я, сначала я его тщательно тестирую на нагрузку, на баги и уязвимости. Если нахожу слабые места – дорабатываю. Затем пишу техническую документацию, в которой описано что делает каждая функция и каждый класс. Это поможет в дальнейшем другому программисту без труда разобраться в коде.
Только когда все готово и работает как часы, я предоставляю отлаженный продукт, готовый к эксплуатации.
Большинство заказчиков беспокоит момент оплаты и гарантии выполнения работы.
Чтобы уберечь обе стороны от претензий, работа ведется по четко составленному и утвержденному техническому заданию, составить его можно с помощью Генератора ТЗ
Я работаю по предоплате 30%, в крупных проектах более 30 000 возможна поэтапная оплата, процесс разработки разбивается на несколько частей, и оплата производиться по факту за создание каждого модуля.
Я принимаю платежи следующими способами:
• WebMoney (WMR)
• WebMoney (WMZ)
• Яндекс Деньги
• Системы переводов
• Банковский перевод
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