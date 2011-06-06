Здравствуйте, меня зовут Олексюк Денис, я занимаюсь разработкой PHP приложений и систем управления сайтами.

Моя квалификация подтверждается cертификатами "PHP5 Professional Specialist" и "Web Page Authoring Specialist". В подлинности которых можно убедиться посетив ссылку : Сертификация Specialist

В своей работе я использую такие технологии как Ajax (передача данных без перезагрузки страницы), Smarty (шаблонный процессор, позволяет легко менять дизайн приложения), объектную модель PHP, а также базы данных MySQL и д.р.

Все это позволяет мне создавать удобные, гибкие, функциональные и интерактивные приложения.

Несмотря на популярность общедоступных движков для сайтов, серьезные фирмы и проекты, создаются на уникальных системах. Все потому, что движок имеет ограниченный функционал, и сайты получаются одинаковыми, только создав уникальный сайт можно выделиться из толпы конкурентов.

Система моей разработки будет иметь необходимый функционал, а админ панель не будет перегружена лишними настройками.

Таким образом можно создать неповторимый и эксклюзивный сайт.

Заказав у меня разработку Вашего приложения, вы получите:

• Оптимизированный код

• Техническую документацию по проекту

• Профессиональное тестирование продукта

• Гарантию на код 3 месяца

Мне часто говорят, мол, у конкурентов цены дешевле и сроки быстрее, почему я работаю медленней?

Все очень просто, каждый свой проект я прорабатываю до последней мелочи, стараясь создать максимально удобный и быстрый продукт, перебираю разные варианты кода и придумываю новые алгоритмы в процессе работы, к тому же я пишу подробные комментарии к коду, что также отнимает время, которое впрочем с лихвой окупиться при доработке. Но допустим проект готов, полностью, тут то мои конкуренты Вам его и сдадут, но не я, сначала я его тщательно тестирую на нагрузку, на баги и уязвимости. Если нахожу слабые места – дорабатываю. Затем пишу техническую документацию, в которой описано что делает каждая функция и каждый класс. Это поможет в дальнейшем другому программисту без труда разобраться в коде.

Только когда все готово и работает как часы, я предоставляю отлаженный продукт, готовый к эксплуатации.

Большинство заказчиков беспокоит момент оплаты и гарантии выполнения работы.

Чтобы уберечь обе стороны от претензий, работа ведется по четко составленному и утвержденному техническому заданию, составить его можно с помощью Генератора ТЗ

Я работаю по предоплате 30%, в крупных проектах более 30 000 возможна поэтапная оплата, процесс разработки разбивается на несколько частей, и оплата производиться по факту за создание каждого модуля.

Я принимаю платежи следующими способами:

• WebMoney (WMR)

• WebMoney (WMZ)

• Яндекс Деньги

• Системы переводов

• Банковский перевод