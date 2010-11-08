Liberty-Studio

Максим Liberty-Studio

 
29 летМолдова/Кишинев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание сайтов,дизайн сайтов,и т.д. Делаю только качественную работу!

Здравствуйте потенциальный заказчик.Рад что вы зашли на мою страничку в данном сервисе.

Мой знания это следующие язики программирования:

1.HTML/CSS;

2.PHP/MYSql;

3.Jvascript/Jquery

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В работе использую следующие программы:

1.Adobe Dreamweaver;

2.Adobe Photoshop;

3.Adobe Flash;

4.PHP Designer;

5.ArtisteEr;

6.Иногда и другие но я их не очень люблю(Аdobe Illustrator и т.д.)

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Работаю со следующими системами управления контентом:

1.Drupal;

2.Joomla.

3.Wordpress;

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Предлагаю услуги:

1.Создание сайта "под ключ"(от сайта визитки до городских порталов и флеш сайтов) на одной из выше-упомянутых CMS или на HTML и PHP

2.HTML вёрстка

3.Вёрстка готового PSD файла в HTML или под CMS(Drupal,Joomla,Wordpress)

4.Разработка шаблонов под различные CMS(Drupal,Joomla,Wordpress)

4.Дизайн сайтов

5.Логотипы

6.Разработка фирменова стиля.

7.Веб-программирование

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Eсли вам нужна качественно и в срок выполненая работа то вы нашли нужного вам фрилансера.

Если вы хотите быть обманутым то вам не ко мне!

Если вы хотите некачественную работу вам то же не ко мне!

Если вы хотите что бы вас кормили завтраками в день сдачи проекта то вам в двойне не ко мне!

А если вы хотите все 3 сразу то можете ко мне в тройне не обращаться!

Я ВЫПОЛНЯЮ ТОЛьКО КАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ И ВСЕГДА СОБЛЮДАЮ СРОКИ!!!!!

Моё портфолио: http://www.weblancer.net/users/Liberty-Studio/portfolio/

Если вам нужен я то контакты вверху страницы!

С уважением Максим.

PHPWordPressMySQLДизайн сайтаHTMLCSSJoomlaDrupaljQueryFlashIllustratorPhotoshop
Портфолио
Отзывы заказчиков
aleks-bor
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$15
0 баллов
12 лет назад
HTML-верстка
Прошла неделя после договоренности выполнить верстку, а затем Максим отказался сделать работу сославшись на большую загруженность...Так что я потерял время (
Leon_Art
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
$10
10 баллов
13 лет назад
Несложная верстка
Старательный человек. Выполнил поставленную задачу и учел все замечания.
Очень хороший заказчик.Задача была поставлена предельно чётко.Только хорошее могу сказать о нём.Рекомендую
Ответный отзыв
qualitative
Дмитрий 
29 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Приватно для liberty-studio
Как и ожидал всё отлично, быстро и качественно. С Максимом было приятно работать.
интересный закас чёткая задача
Ответный отзыв
glukoza
Денис 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
50 отзывов(-2)
$70
8 баллов
13 лет назад
Клон минисайта + редизайн
Сделал всё как я просил, но не уложился в сроки, а увеличил количество отведенных на работу дней - вдвое :) Если кому некуда спешить - можете доверить Максиму проект. Но почему-то его аккаунт блочили админы. Это тоже наводит на мысли....
Хороший заказчик, приятно было сотрудничать с оплатой повременил(7 дней) но оплатил всё :)
Ответный отзыв
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