Создание сайтов,дизайн сайтов,и т.д. Делаю только качественную работу!

Здравствуйте потенциальный заказчик.Рад что вы зашли на мою страничку в данном сервисе.

Мой знания это следующие язики программирования:

1.HTML/CSS;

2.PHP/MYSql;

3.Jvascript/Jquery

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В работе использую следующие программы:

1.Adobe Dreamweaver;

2.Adobe Photoshop;

3.Adobe Flash;

4.PHP Designer;

5.ArtisteEr;

6.Иногда и другие но я их не очень люблю(Аdobe Illustrator и т.д.)

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Работаю со следующими системами управления контентом:

1.Drupal;

2.Joomla.

3.Wordpress;

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Предлагаю услуги:

1.Создание сайта "под ключ"(от сайта визитки до городских порталов и флеш сайтов) на одной из выше-упомянутых CMS или на HTML и PHP

2.HTML вёрстка

3.Вёрстка готового PSD файла в HTML или под CMS(Drupal,Joomla,Wordpress)

4.Разработка шаблонов под различные CMS(Drupal,Joomla,Wordpress)

4.Дизайн сайтов

5.Логотипы

6.Разработка фирменова стиля.

7.Веб-программирование

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Eсли вам нужна качественно и в срок выполненая работа то вы нашли нужного вам фрилансера.

Если вы хотите быть обманутым то вам не ко мне!

Если вы хотите некачественную работу вам то же не ко мне!

Если вы хотите что бы вас кормили завтраками в день сдачи проекта то вам в двойне не ко мне!

А если вы хотите все 3 сразу то можете ко мне в тройне не обращаться!

Я ВЫПОЛНЯЮ ТОЛьКО КАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ И ВСЕГДА СОБЛЮДАЮ СРОКИ!!!!!

Моё портфолио: http://www.weblancer.net/users/Liberty-Studio/portfolio/

Если вам нужен я то контакты вверху страницы!

С уважением Максим.