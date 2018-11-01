Light_2217

Необходима модель барельефа человеческой фигуры по эскизу. Высота - 120 мм
- 3D-графика1 заявкаЗакрыт2 года назад
Интересует стоимость и сроки создания подобных моделей для печати мастер-моделей и последующей отливки.3D-графика5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо создать твердотельную 3D-модель для последующей печати. Высота постамента: 10 см. Общая высота: 30 см. На выходе ожидается STEP, STL файл.3D-графика16 заявокЗакрыт3 года назад
Высота готовой фигурки 72-78 мм (в зависимости от головного убора девушек). На модели должны присутствовать рисунки на одежде и элемент, что находится у девушки в руках. Также как и на фото готовых примеров, статуэтка должна ...3D-графика12 заявокЗакрыт3 года назад
Выполнить скругление крыльев бабочки по контуру, обведенному на рисунке. Исходная модель прикреплена архивом.3D-графика1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Выполнить 3 лабы и сделать отчеты. Виртуалка: [url=https://drive.google.com/file/d/1bXwMK2kSbUdZRgcDwTB5gVHORCwGWAv0/view]https://drive.google.com/file/d/1bXwMK2kSbUdZRgcDwTB5gVHORCwGWAv0/view[/url]Лабораторные работы2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать (спроектировать) и напечатать модель крепления для мобильного устройства со следующими габаритами: В*Ш*Г - 16,5*8*2,5. Вес: 400г. ТУ: - возможность использования крепления с штативом (штатив фототехники); - возможность использования крепления со стандартным креплением для «экшн» камер; - возможность ...3D-графика4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Вариант 7. Исходники + скриншоты работы. https://yadi.sk/i/Kv4hkPPzj2HEYwПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Неоходимо создание 3D-модели производственной линии для последующей печати по приложенному чертежу: https://yadi.sk/i/cIclc_wU798htw3D-графика12 заявокЗакрыт5 лет назад
3d-модель статуи (60 см), адаптированная для 3d-печати Необходимый оригинал: https://yadi.sk/i/aBX2jJnNrW_NZQ Подобная модель: https://www.thingiverse.com/thing:24073293D-графика1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходима модель человеческого бюста. Высота модели приблизительно 15 см. Фото прикреплены архивом.3D-графика3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Выполнить 3D-моделирование детали.3D-графика7 заявокЗакрыт5 лет назад