Light_2217

Ирина Light_2217

 
32 годаРоссия/Нижний Новгород
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Модель кубка

    Необходимо создать твердотельную 3D-модель для последующей печати. Высота постамента: 10 см. Общая высота: 30 см. На выходе ожидается STEP, STL файл.

    3D-модель
    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D-моделирование

    Высота готовой фигурки 72-78 мм (в зависимости от головного убора девушек). На модели должны присутствовать рисунки на одежде и элемент, что находится у девушки в руках. Также как и на фото готовых примеров, статуэтка должна ...

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Linux лабы

    Выполнить 3 лабы и сделать отчеты. Виртуалка: [url=https://drive.google.com/file/d/1bXwMK2kSbUdZRgcDwTB5gVHORCwGWAv0/view]https://drive.google.com/file/d/1bXwMK2kSbUdZRgcDwTB5gVHORCwGWAv0/view[/url]

    Linux
    Лабораторные работы2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Моделирование крепления мобильного устройства

    Необходимо разработать (спроектировать) и напечатать модель крепления для мобильного устройства со следующими габаритами: В*Ш*Г - 16,5*8*2,5. Вес: 400г. ТУ: - возможность использования крепления с штативом (штатив фототехники); - возможность использования крепления со стандартным креплением для «экшн» камер; - возможность ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание 3D-модели

    Неоходимо создание 3D-модели производственной линии для последующей печати по приложенному чертежу: https://yadi.sk/i/cIclc_wU798htw

    3D-модель
    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3d-моделирование

    3d-модель статуи (60 см), адаптированная для 3d-печати Необходимый оригинал: https://yadi.sk/i/aBX2jJnNrW_NZQ Подобная модель: https://www.thingiverse.com/thing:2407329

    3D-модель
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
s_kov
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
5 лет назад
3d-моделирование
Ирина - отличный заказчик! По всем вопросам держала в курсе. Очень ответственная, честная и не жадная :))))
Отличный исполнитель! Человек профессионально занимается своим делом и всегда готов пойти навстречу!
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