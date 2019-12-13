Фрилансер начинающий, но многообещающий ;) Сайты на wordpress, tilda любой сложности, поддержка, наполнение - на любой CMS. Пока дешево - за отзывы :)
Более 9 лет в IT сфере - регулярно подрабатывала сборкой и настройкой сайтов (преимущественно на wordpress), в офисе занимала менеджерскую позицию - вела сложные комплексные проекты, разработка в области облачных технологий распознавания текста, проект ориентированный на разработчика.
Перешла во фриланс и готова предложить качественное выполнение услуг следующего направления:
- сборка сайта на wordpress/tilda под ключ
- администрирование/настройка сайтов в любой CMS
- ведение сложного IT проекта от выявления "боли"/проблемы клиента до готового решения в виде сайта/мобильного приложения/интегрированных систем
- транскрибация текстов с фото/сканов
Примеры сайтов с нуля:
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайты с нуля на Wordpress и Tilda39 просмотров