Задача - произвести раскрутку сайта, подвергаемого в данный момент редизайну. Ключевых фраз изначально 14. Конкурентность средняя. Текущиие позиции в основном невысокие. Необходимо вывести по всем позициям в 10-ку. Основные поисковые поисковые - Яндекс, Гугл, Рамблер. В дальнейшем - возможно западные. Основная ...
- $250Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен хороший специалист по 3D для наложения текстур на модели. примеры работ по наложению текстур (желательно космической тематики)3D-графика7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
PHP программист. Доработка небольшого интернет-магазина. Пишите 17910426Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется программист С под юникс со знаниями HTML, PHP, серверных приложений, навыками разработки игр. Пишите 157771117Разработка игр4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $2500
Требуется программист Java для выполнения разовой работы. Подробности в ICQ 157771117.Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется программист Java для выполнения разового задания. Подробности по ICQ 157771117Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется веб программист на постоянную удаленную работу. Требования: уверенное знание php, mysql, html, javascript. Желателен опыт работы со стандартными движками, написание модулей.Закрыт17 лет назад
- $100
Требуется дизайнер-иллюстратор, срочноИллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Есть код на html/php с передачей некоторых параметров через форму запроса. Необходимо решить проблему передачи этих параметров через простой движок, который, видимо, препядствует нормальной передаче. Работа срочная. Сложность не определена. Просьба писать в ICQ 157771117. Евгений aka Jite.Веб-программирование16 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется опытный оптимизатор, для работы над высококонкурентыми запросами. Портфолио и контакты на info(a)limex-studio.ruПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Продвижение сайта по запросам санатории сочи гостиницы сочи гостиницы адлера гостиницы в сочи отели сочи отдых сочи 2006 сочи отдых цены сочи адлер отдых в 10-ку пишите в асю 157771117Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется программист на удаленную работу для выполнения разовых заказов. Пишите 17910426 (в оффлайн тоже пишите)Закрыт18 лет назад
- $150
Написать дополнительный модуль тендеров для сайта www.mrech.ru система управления есть, но с нее управляется только часть сайта: новости, опросы, галерея и немного еще... все конкурсы сейчас приходится размещать вручную требуется от модуля: 1) трансформируемость(легкая смена дизайна, добавление новых форм) 2) распледеление ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад
Веб студии требуется промоутер для раскрутки сайтов в западных поисковиках. Ждем предложения и портфолио в ICQ 157771117Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо сверстать 10 страниц по макетам. Пишите в аську 157-771-117HTML-верстка21 заявкаЗакрыт18 лет назад
- $500
Компании Open Group требуется веб программист на постоянную работу в офисе. Требования: желательно высшее образование в области информационных технологий; уверенное знание PHP, SQL; опыт разработки веб приложений, знание HTML, JavaScript, CSS; желательно знание английского языка; навыки составления технической ...Закрыт17 лет назад
- $500
Необходимо написать движок для сайта (можно на основе готового) и интегрировать в него дизайн (дизайн делать не надо). Движок должен включать включать модули: лента новостей поиск по сайту каталог услуг ...Веб-программирование35 заявокЗакрыт18 лет назад
- $300
Веб студии ЛАЙМЭКС требуется веб программист на удаленную работу со своей CMS. Обязанности: верстка и оснащение сайтов CMS-системой, внедрение дизайна в CMS и прочее.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Требуется оптимизатор для раскрутки сайта в яндексе по запросам печать на футболках, печать на бейсболках, печать на текстиле, печать на ткани. Если сотрудничество будет удачным, будут другие сайты, которые нужно раскрутить.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт18 лет назад