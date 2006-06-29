Limex

Гость Limex

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Раскрутка

    $250

    Задача - произвести раскрутку сайта, подвергаемого в данный момент редизайну. Ключевых фраз изначально 14. Конкурентность средняя. Текущиие позиции в основном невысокие. Необходимо вывести по всем позициям в 10-ку. Основные поисковые поисковые - Яндекс, Гугл, Рамблер. В дальнейшем - возможно западные. Основная ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • 3D, текстуры

    Нужен хороший специалист по 3D для наложения текстур на модели. примеры работ по наложению текстур (желательно космической тематики)

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб программист

    Требуется веб программист на постоянную удаленную работу. Требования: уверенное знание php, mysql, html, javascript. Желателен опыт работы со стандартными движками, написание модулей.

    PHPJavascriptMySQLHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Внедрение html/php кода в существующий движок

    $100

    Есть код на html/php с передачей некоторых параметров через форму запроса. Необходимо решить проблему передачи этих параметров через простой движок, который, видимо, препядствует нормальной передаче. Работа срочная. Сложность не определена. Просьба писать в ICQ 157771117. Евгений aka Jite.

    PHPHTML
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Оптимизатор

    Требуется опытный оптимизатор, для работы над высококонкурентыми запросами. Портфолио и контакты на info(a)limex-studio.ru

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка

    $100

    Продвижение сайта по запросам санатории сочи гостиницы сочи гостиницы адлера гостиницы в сочи отели сочи отдых сочи 2006 сочи отдых цены сочи адлер отдых в 10-ку пишите в асю 157771117

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Модуль

    $150

    Написать дополнительный модуль тендеров для сайта www.mrech.ru система управления есть, но с нее управляется только часть сайта: новости, опросы, галерея и немного еще... все конкурсы сейчас приходится размещать вручную требуется от модуля: 1) трансформируемость(легкая смена дизайна, добавление новых форм) 2) распледеление ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Веб программист

    $500

    Компании Open Group требуется веб программист на постоянную работу в офисе. Требования: желательно высшее образование в области информационных технологий; уверенное знание PHP, SQL; опыт разработки веб приложений, знание HTML, JavaScript, CSS; желательно знание английского языка; навыки составления технической ...

    PHPJavascriptHTMLCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Движок для сайта

    $500

    Необходимо написать движок для сайта (можно на основе готового) и интегрировать в него дизайн (дизайн делать не надо). Движок должен включать включать модули: лента новостей поиск по сайту каталог услуг ...

    Веб-программирование35 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Веб программист

    $300

    Веб студии ЛАЙМЭКС требуется веб программист на удаленную работу со своей CMS. Обязанности: верстка и оснащение сайтов CMS-системой, внедрение дизайна в CMS и прочее.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Раскрутка сайта

    $100

    Требуется оптимизатор для раскрутки сайта в яндексе по запросам печать на футболках, печать на бейсболках, печать на текстиле, печать на ткани. Если сотрудничество будет удачным, будут другие сайты, которые нужно раскрутить.

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    18 лет назад