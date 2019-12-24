LinXer

Сергей LinXer

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Инженер-констор. Выполнение чертежей и 3D моделей.

Выполню чертежи любой сложности с соблюдением стандартов и ГОСТов. Проектирование нестандартного оборудования, металлоконструкций, изделий из листового материала. Проектирование и моделирование в системе САПР SolidWorks и Компас-3D. Расчёт управляющих программ 2D раскроя и 3D моделей для фрезерного CNC станка.

Портфолио

Машиностроение
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$4/час
от $1
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