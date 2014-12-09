Качественный контент для вашего сайта
Занимаюсь рерайтингом/копирайтингом более 1,5 лет.
Пишу качественные информативные тексты.
Минимальная стоимость моих услуг $1 - 1000 спб.
Обращайтесь, буду рад сотрудничеству с новыми и постоянными заказчиками.
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 лет назад
Работой Сергея остался доволен, выполнил качественно и в короткие сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Понятные условия задания. После выполнения сразу же последовала оплата. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую всем.
$25
10 баллов
10 лет назад
Спасибо Сергею за работу. Приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
Надежный и отличный заказчик. Всегда можно получит ответ на поставленный вопрос. Оплата сразу после выполнения ТЗ. Всем рекомендую.
$3
10 баллов
10 лет назад
Положительные впечатления от выполненной работы! Идеальное соотношение цена-качество! Буду обращаться и дальше! Советую всем! Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкие требования и своевременная оплата. Рекомендую как надежного работодателя.
Копирайтинг
3 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#421
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#100
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#553