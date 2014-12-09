Linkin_

Сергей Linkin_

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Качественный контент для вашего сайта

Занимаюсь рерайтингом/копирайтингом более 1,5 лет.

Пишу качественные информативные тексты.

Минимальная стоимость моих услуг $1 - 1000 спб.

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству с новыми и постоянными заказчиками.

Отзывы заказчиков

B-Alexandr-L
Александр 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Написание текста для сайта
Работой Сергея остался доволен, выполнил качественно и в короткие сроки. Рекомендую.
Хороший заказчик. Понятные условия задания. После выполнения сразу же последовала оплата. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
naoky
Юрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Необходимы тексты с ключами на разные тематики
Спасибо Сергею за работу. Приятно сотрудничать.
Надежный и отличный заказчик. Всегда можно получит ответ на поставленный вопрос. Оплата сразу после выполнения ТЗ. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)
$3
10 баллов
10 лет назад
Рерайт одной статьи
Положительные впечатления от выполненной работы! Идеальное соотношение цена-качество! Буду обращаться и дальше! Советую всем! Спасибо!
Отличный заказчик, четкие требования и своевременная оплата. Рекомендую как надежного работодателя.
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#421
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#100
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#553