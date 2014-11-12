B-Alexandr-L

Нужно создать хорошее и полное семантическое ядро для блога. Тематика блога - финансовая грамотность и личностный рост.
- $8Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
2 рисунка для статьи. Тема статьи - удалённая работа. рисунки на такого плана.Иллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $5
написание seo статьи для сайта на тему - удалённая работа. Объём статьи - 3000 символовКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Написание текста для сайта. Тема статьи - финансовые активы. Объём статьи - примерно 1500 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Небольшой редизайн сайта - криво отображается верхнее и нижнее меню в разных браузерах. Необходимо чтоб верхнее и нижнее меню во всех браузерах отображалось ровно.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть фото с вебки - качество не очень. Нужно сделать портрет в темной тональности. что-то типа этих фотоИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
есть макет формы подписки и поиска для блога https://e.mail.ru/attaches-viewer/?x-email=a.baleevskikh%40mail.ru&offset=0%3B1&id=14163152880000000366&_av=14163152880000000366%3B0%3B1HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
создание шапки для персонального блогаДизайн сайтов20 заявокЗакрыт10 лет назад