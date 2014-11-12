B-Alexandr-L

Александр B-Alexandr-L

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Berezyavka
Вероника 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Статья для сайта
Написание статей
Сотрудничеством довольна. Интересное задание, четкая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую!
Качеством работы очень доволен, всем рекомендую.
Ответный отзыв
leks1107
30 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Создать семантическое ядро
Прекрасный заказчик. Грамотное составление ТЗ, оплата в срок. Рекомендую
Работу выполнил качественно и в срок. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Linkin_
Сергей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Написание текста для сайта
Хороший заказчик. Понятные условия задания. После выполнения сразу же последовала оплата. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую всем.
Работой Сергея остался доволен, выполнил качественно и в короткие сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
yura-vs
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Небольшой редизайн сайта
Чёткая постановка задачи, без воды; моментальная оплата. Спасибо.
Очень доволен выполненной работой, быстро и качественно. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
kaidash
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Небольшой портрет по фото
Александр отличный заказчик! Задание простое и понятное, оплата без задержек. Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую!
Очень доволен выполненной работой. Дмитрий настоящий профессионал.
Ответный отзыв
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