LionS7S7S7

Есть сайт [url=http://kedroff.com.ua/]http://kedroff.com.ua[/url] на webasyst. Нужно загрузить Shop-script 6, установить шаблон[url=https://www.webasyst.ru/store/theme/profitbuy/]https://www.webasyst.ru/store/theme/profitbuy/[/url] и перенести контент с сохранением url и позиций в выдаче. Установить дополнительный счётчик (google universal analytics). Привязать платёжные системы. Установить google tag manager. Дополнительно установить счётчик выполненных ...