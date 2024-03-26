Немного неинтересного текста обо мне
Делаю дизайн: Сайтов • Лендингов • Интернет магазинов
Сроки и цены: всегда индивидуально, исходя из ТЗ и сложности задачи.
Про опыт: 1 год работы на фрилансе + 1,5 года работы в веб-студии. Вернулся на фриланс. Ваш верстальщик не будет рвать волосы на голове (если они у него есть)). Последние 2 года разрабатывал и проектировал сайты для Российских автомобильных, грузовых компаний, производственных комплексов, маргетинговых агенств и веб-студий.
Инструментарий: Photoshop • Figma • Sketch • Illustrator • After Effects • Invision
Решу вашу задачу. Пишите)
Мои контакты:
- Через лс
- Skype: Windax1
- E-mail: renmsoft(собака)yandex.ru
- Вконтакте: vk.com/id252914749
- Рабочий график: с 8 утра до 6 вечера по будням.
С уважением, Ренат!
Я против войны в Украине!
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