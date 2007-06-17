$1000
Необходим интернет-магазин. Рассмотрю варианты. Имеется купленная версия Битрикс-Бизнес, желательно сделать на нем. Однако, можно сделать и в другой cms. Дизайн есть. Важен Ваш опыт.
Интернет-магазины50 заявок
Закрыт
17 лет назад
Макеты книг, буклетов, брошюр.
Верстка. Фоторедактирование. Цветокоррекция.
Фотограф. Имеется эксклюзивный фотоархив фотографий с авторскими правами - тема "Космос" (тренировки космонавтов, взлеты-посадки аппаратов, портреты и т.д.).
В настоящее время создаю интернет-магазин. Требуется помощь специалистов.
Необходим интернет-магазин. Рассмотрю варианты. Имеется купленная версия Битрикс-Бизнес, желательно сделать на нем. Однако, можно сделать и в другой cms. Дизайн есть. Важен Ваш опыт.