Lm485

Рубов Алексей Lm485

 
46 летРоссия/Красноярск
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Макеты книг, буклетов, брошюр.

Верстка. Фоторедактирование. Цветокоррекция.

Фотограф. Имеется эксклюзивный фотоархив фотографий с авторскими правами - тема "Космос" (тренировки космонавтов, взлеты-посадки аппаратов, портреты и т.д.).

В настоящее время создаю интернет-магазин. Требуется помощь специалистов.