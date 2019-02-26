Обработка фотографий

Добрый день!Обработка фотографий – для меня хобби. Поэтому сделаю качественное редактирование вашей фотографии быстро и недорого!

Виды работ: обработка и ретушь фото,работа в Excel, Power Point и т.д., разработка логотипов, баннеров, визиток и тп.

Обладаю мешком энтузиазма для каждого задания, проявляю максимальную гибкость с заказчиком! Если берусь за задание, всегда гарантирую аккуратность и качество, что всегда соблюдается.

Цена выполнения работы: 30 рублей (одна фотография), 20 рублей/фото (10 и более)

Буду рада поработать именно с вами!