LudmilaR

Людмила LudmilaR

 
50 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад

1. Люблю фотографировать.

2. Пишу креативные статьи, новости, анонсы. Уникальность 100%. Темы, которые мне не близки, не беру!

Отзывы заказчиков

makarena55
Анна 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Людмилы Рошка
Выдержаны сроки, хорошее изложение материала. Надеюсь на продолжительное сотрудничество
Отличный заказчик! Интересные темы, уважительное отношение, помощь в решении любых вопросов, связанных с написанием статей! Всем рекомендую!!!
Ответный отзыв
RedApple
Юрьевич 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$2
10 баллов
16 лет назад
Написать статью.
Ответственный исполнитель, хорошо справляется с поставленной задачей. Рекомендую...
Отличный заказчик! Точно ставит задачу и рекомендует, как правильно ее выполнить. Оплата в срок. Всем рекомендую!
Ответный отзыв