1. Люблю фотографировать.
2. Пишу креативные статьи, новости, анонсы. Уникальность 100%. Темы, которые мне не близки, не беру!
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
16 лет назад
Выдержаны сроки, хорошее изложение материала. Надеюсь на продолжительное сотрудничество
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Интересные темы, уважительное отношение, помощь в решении любых вопросов, связанных с написанием статей! Всем рекомендую!!!
$2
10 баллов
16 лет назад
Ответственный исполнитель, хорошо справляется с поставленной задачей. Рекомендую...
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Точно ставит задачу и рекомендует, как правильно ее выполнить. Оплата в срок. Всем рекомендую!