Ludmilawebdesign

Людмила Нечипорук Ludmilawebdesign

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Верь в себя сегодня и завтра всё получится!

Здравствуйте! :)

Я Люда. Веб-дизайнер с творческим подходом к работе!

Я помогаю бизнесу:

- красиво появиться в интернете

- обрести сильный узнаваемый личный бренд

- показать товар в лучшем свете

- выделиться среди конкурентов

Моя суперсила — всегда сдаю проекты вовремя и не беру новые задачи, когда загружена.

Также постоянно изучаю новое, чтобы еще эффективнее показать ваш бизнес в лучшем свете.

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ САЙТА:

мы общаемся в любом удобном мессенджере, созваниваемся.

Знакомимся, определяем цель и задачу проекта, сроки сдачи и ориентировочную стоимость

Далее я высылаю бриф, который желательно заполнить, как можно точнее.

Либо в телефонном разговоре вместе обсуждаем его. Чем, детальнее будет заполнен бриф,

тем лучше получится результат. Мне важно узнать вашу целевую аудиторию,

УТП (уникальное торговое предложение), процесс работы вашего проекта

Мы утверждаем все условия работы: объем, сроки реализации, стоимость.

И я начинаю работу после внесения предоплаты 30-50% в зависимости

от стоимости проекта, либо можем оформить Безопасную сделку на бирже

Далее берусь за создание прототипа сайта

Создаю три дизайн-концепции первого экранав Figma или Adobe Photoshop,

промежуточные этапы отправляю Вам на согласование в виде записив виде записи экрана

и аргументируя решения

После утверждения дизайна перехожу к разработке адаптивной версии сайта

Подготавливаю макет к вёрстке, навожу порядок в слоях и, для удобства frontend-разработчиков,

а также для сохранения общей стилистики сайта в будущем, подготавливаю UI-kit

Проект готов, у Вас остаётся приятное впечатление от совместной работы

После закрытия проекта, я две недели нахожусь на связи

📞Обсудим Ваш проект?

🔥Telegram: https://t.me/lusyweb

🔥Электронная почта - [email protected]

🔥Электронная почта - [email protected]

🔥Skype - live:ludochka.pilipenko

🔥Instagram: https://www.instagram.com/lusywoow/?hl=ru

🔥Facebook: https://www.facebook.com/lusyweb

🔥Вконтакте: https://vk.com/lusywoow

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Отзывы заказчиков

krameral
52 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$70
10 баллов
3 года назад
Дизайн главной страницы сайта.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!