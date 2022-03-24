Верь в себя сегодня и завтра всё получится!

Здравствуйте! :)

Я Люда. Веб-дизайнер с творческим подходом к работе!

Я помогаю бизнесу:

- красиво появиться в интернете

- обрести сильный узнаваемый личный бренд

- показать товар в лучшем свете

- выделиться среди конкурентов

Моя суперсила — всегда сдаю проекты вовремя и не беру новые задачи, когда загружена.

Также постоянно изучаю новое, чтобы еще эффективнее показать ваш бизнес в лучшем свете.

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ САЙТА:

— мы общаемся в любом удобном мессенджере, созваниваемся.

Знакомимся, определяем цель и задачу проекта, сроки сдачи и ориентировочную стоимость

— Далее я высылаю бриф, который желательно заполнить, как можно точнее.

Либо в телефонном разговоре вместе обсуждаем его. Чем, детальнее будет заполнен бриф,

тем лучше получится результат. Мне важно узнать вашу целевую аудиторию,

УТП (уникальное торговое предложение), процесс работы вашего проекта

— Мы утверждаем все условия работы: объем, сроки реализации, стоимость.

И я начинаю работу после внесения предоплаты 30-50% в зависимости

от стоимости проекта, либо можем оформить Безопасную сделку на бирже

— Далее берусь за создание прототипа сайта

— Создаю три дизайн-концепции первого экранав Figma или Adobe Photoshop,

промежуточные этапы отправляю Вам на согласование в виде записив виде записи экрана

и аргументируя решения

— После утверждения дизайна перехожу к разработке адаптивной версии сайта

— Подготавливаю макет к вёрстке, навожу порядок в слоях и, для удобства frontend-разработчиков,

а также для сохранения общей стилистики сайта в будущем, подготавливаю UI-kit

— Проект готов, у Вас остаётся приятное впечатление от совместной работы

После закрытия проекта, я две недели нахожусь на связи

📞Обсудим Ваш проект?

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🔥Электронная почта - [email protected]

🔥Электронная почта - [email protected]

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