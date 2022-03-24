Здравствуйте! :)
Я Люда. Веб-дизайнер с творческим подходом к работе!
Я помогаю бизнесу:
- красиво появиться в интернете
- обрести сильный узнаваемый личный бренд
- показать товар в лучшем свете
- выделиться среди конкурентов
Моя суперсила — всегда сдаю проекты вовремя и не беру новые задачи, когда загружена.
Также постоянно изучаю новое, чтобы еще эффективнее показать ваш бизнес в лучшем свете.
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ САЙТА:
— мы общаемся в любом удобном мессенджере, созваниваемся.
Знакомимся, определяем цель и задачу проекта, сроки сдачи и ориентировочную стоимость
— Далее я высылаю бриф, который желательно заполнить, как можно точнее.
Либо в телефонном разговоре вместе обсуждаем его. Чем, детальнее будет заполнен бриф,
тем лучше получится результат. Мне важно узнать вашу целевую аудиторию,
УТП (уникальное торговое предложение), процесс работы вашего проекта
— Мы утверждаем все условия работы: объем, сроки реализации, стоимость.
И я начинаю работу после внесения предоплаты 30-50% в зависимости
от стоимости проекта, либо можем оформить Безопасную сделку на бирже
— Далее берусь за создание прототипа сайта
— Создаю три дизайн-концепции первого экранав Figma или Adobe Photoshop,
промежуточные этапы отправляю Вам на согласование в виде записив виде записи экрана
и аргументируя решения
— После утверждения дизайна перехожу к разработке адаптивной версии сайта
— Подготавливаю макет к вёрстке, навожу порядок в слоях и, для удобства frontend-разработчиков,
а также для сохранения общей стилистики сайта в будущем, подготавливаю UI-kit
— Проект готов, у Вас остаётся приятное впечатление от совместной работы
После закрытия проекта, я две недели нахожусь на связи
📞Обсудим Ваш проект?
🔥Telegram: https://t.me/lusyweb
🔥Электронная почта - [email protected]
🔥Электронная почта - [email protected]
🔥Skype - live:ludochka.pilipenko
🔥Instagram: https://www.instagram.com/lusywoow/?hl=ru
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