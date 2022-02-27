Интернет-магазин строительных материалов

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН предлагает широкий ассортимент

ЖБИ, кирпича, керамических блоков, газобетонных,

керамзитных и строительных смесей.

Также для удобства покупателей ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ

хранить выбранный товар КЛИЕНТОМ на складах.

После анализа целевой аудитории и конкурентов, был разработан прототип, из 15 уникальных

страниц. При проектировании учитывался весь функционал и контент сайта,

СЕО-продвижение, расположение элементов и варианты взаимодействия с ними,

по прототипу уже понятно будет ли удобно пользоваться сайтом.

Было разработатно несколько вариантов первого экрана и header.

Как такового фирменного стиля у компании не было, только

логотип в зелёном цвете. Было предложено 20 концептов

с разыми цветовыми решениями. Из всех предложенных

заказчик выбрал самую понравившуюся.

дизайн интерфейса: Подобрали референсы, ориентируясь на минималистичные, функциональные

сервисы и приступили к дизайну. Основной задачей было правильно расставить

цветовые акценты и предусмотреть разный тип контента на страницах, сайт должен

использовать акцентные фотографии и иметь интуитивно понятный интерфейс.

состояния элементов: Для удобства frontend-разработчиков, а также для сохранения

общей стилистики сайта в будущем, был подготовлен UI-kit

с элементами дизайна.