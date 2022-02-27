Интернет-магазин строительных материалов

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН предлагает широкий ассортимент
ЖБИ, кирпича, керамических блоков, газобетонных,
керамзитных и строительных смесей.
Также для удобства покупателей ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
хранить выбранный товар КЛИЕНТОМ на складах.
После анализа целевой аудитории и конкурентов, был разработан прототип, из 15 уникальных
страниц. При проектировании учитывался весь функционал и контент сайта,
СЕО-продвижение, расположение элементов и варианты взаимодействия с ними,
по прототипу уже понятно будет ли удобно пользоваться сайтом.
Было разработатно несколько вариантов первого экрана и header.
Как такового фирменного стиля у компании не было, только
логотип в зелёном цвете. Было предложено 20 концептов
с разыми цветовыми решениями. Из всех предложенных
заказчик выбрал самую понравившуюся.
дизайн интерфейса: Подобрали референсы, ориентируясь на минималистичные, функциональные
сервисы и приступили к дизайну. Основной задачей было правильно расставить
цветовые акценты и предусмотреть разный тип контента на страницах, сайт должен
использовать акцентные фотографии и иметь интуитивно понятный интерфейс.
состояния элементов: Для удобства frontend-разработчиков, а также для сохранения
общей стилистики сайта в будущем, был подготовлен UI-kit
с элементами дизайна.