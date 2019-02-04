Литературный редактор; переводчик с/на английский, немецкий

Образование:

ДНУ им О. Гончара, специальность «Издательское дело и редактирование», магистр (2009 -2015)

Место работы:

ЧАО «Телевизионная служба Днепропетровска» («34 телеканал»), литературный редактор (2014 - по сейчас), полная занятость

фирма «Dortmund Flats» (аренда квартир в Дортмунде, Германия), обработка запросов, письменное общение с клиентами на английском и немецком, модерация групп в соцсетях и объявлений на профильных сайтах (с 2017 - по сейчас), удалённая работа

английский (Upper-Intermediate/Advanced)

немецкий (A2)

украинский/русский (свободно)

ответственность,своевременное выполнение ТЗ, коммуникабельность; поддаюсь быстрому обучению и положительно воспринимаю объективную критику; если есть вопрос — спрошу у старшего коллеги. Умение работать в команде.