Литературный редактор; переводчик с/на английский, немецкий
Образование:
ДНУ им О. Гончара, специальность «Издательское дело и редактирование», магистр (2009 -2015)
Место работы:
- ЧАО «Телевизионная служба Днепропетровска» («34 телеканал»), литературный редактор (2014 - по сейчас), полная занятость
- фирма «Dortmund Flats» (аренда квартир в Дортмунде, Германия), обработка запросов, письменное общение с клиентами на английском и немецком, модерация групп в соцсетях и объявлений на профильных сайтах (с 2017 - по сейчас), удалённая работа
- английский (Upper-Intermediate/Advanced)
- немецкий (A2)
- украинский/русский (свободно)
ответственность,своевременное выполнение ТЗ, коммуникабельность; поддаюсь быстрому обучению и положительно воспринимаю объективную критику; если есть вопрос — спрошу у старшего коллеги. Умение работать в команде.
Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
от $10от 5 часов
#713
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
#775