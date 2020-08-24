Опыт работы в сфере SEO - с 2013 года.
Работала с крупными международными брендами (производитель детского питания, производитель детских подгузников, официальные дилеры автомобилей, сайты лекарственных препаратов, сайты телеканалов, фабрики дверей, сайты брендов кожгалантереи), информационными ресурсами (медицинский портал), интернет-магазинами (косметика, одежда, аксессуары, зоотовары, оборудование, детские товары, спецодежда и т. п.) и сайтами услуг (юридические услуги, бюро переводов, банковские услуги, языковые курсы, подбор недвижимости, ремонт автомобилей, аренда недвижимости и др.).
Ранее практически не работала на фрилансе, а потому не могу похвастаться высокими рейтингами на бирже и отзывами клиентов, однако имею большой опыт успешного продвижения сайтов и серьезно отношусь к каждому проекту, который беру в работу.
По запросу готова предоставить конкретные url сайтов-клиентов и информацию о достигнутых результатах.
Преимущества:
- ответственность и точное соблюдение сроков;
- индивидуальный подход к каждому проекту: отсутствие шаблонов, четкий анализ сайта, конкурентов, тематики в целом и выработка стратегии продвижения на основе проведенного анализа;
- только честное продвижение и нацеленность на результат без обмана, накруток и завышения результатов;
- четкие и подробные рекомендации;
- бесплатные консультации по всем вопросам в рамках оказываемой услуги;
- доступные цены: не представляю какую-либо SEO-компанию, а потому не "накручиваю" цены за свои услуги;
- никогда не беру в работу больше, чем реально могу выполнить.
1. SEO - эффективное продвижение сайтов (от разового аудита до полноценного продвижения на ежемесячной основе):
- подбор ключевых слов с учетом частотности, конкуренции и региона продвижения;
- составление постраничной разбивки запросов, составление мета-тегов для продвигаемых и непродвигаемых страниц сайта.
- подробный SEO-аудит сайта - выявление и устранение проблем индексации в Яндекс и Google (исключение дублей и технических страниц из индекса, настройка редиректов, оптимизация тегов и мета-тегов, составление файлов robots.txt и sitemap.xml и т. д.);
- контентный анализ (проверка уникальности текстов, анализ на предмет переспама, разметка контента);
- анализ ресурса на предмет наполнения и развития на основе анализа конкурентов;
- составление рекомендаций по улучшению юзабилити на основании показателей сервиса Яндекс Метрика и Google Analytics (поиск и устранение проблем с конверсией, анализ показателя отказов пользователей, проверка кроссбраузерности и т. д.);
- работа с поведенческими факторами сайта;
- отрисовка прототипов страниц с подробным ТЗ и описанием функционала.
- анализ посадочных страниц на предмет информативности и полезности для пользователей, наличия необходимого функционала и кнопок CPA;
- сравнение ресурса и сайтами конкурентов, подготовка рекомендаций на основе результатов анализа.
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