Lyubov_17seo

Любовь Lyubov_17seo

 
34 годаРоссия/Тамбов
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Честное и эффективное продвижение сайтов: от крупных брендовых проектов до мелких региональных

Опыт работы в сфере SEO - с 2013 года.

Работала с крупными международными брендами (производитель детского питания, производитель детских подгузников, официальные дилеры автомобилей, сайты лекарственных препаратов, сайты телеканалов, фабрики дверей, сайты брендов кожгалантереи), информационными ресурсами (медицинский портал), интернет-магазинами (косметика, одежда, аксессуары, зоотовары, оборудование, детские товары, спецодежда и т. п.) и сайтами услуг (юридические услуги, бюро переводов, банковские услуги, языковые курсы, подбор недвижимости, ремонт автомобилей, аренда недвижимости и др.).

Ранее практически не работала на фрилансе, а потому не могу похвастаться высокими рейтингами на бирже и отзывами клиентов, однако имею большой опыт успешного продвижения сайтов и серьезно отношусь к каждому проекту, который беру в работу.

По запросу готова предоставить конкретные url сайтов-клиентов и информацию о достигнутых результатах.

Преимущества:

  • ответственность и точное соблюдение сроков;
  • индивидуальный подход к каждому проекту: отсутствие шаблонов, четкий анализ сайта, конкурентов, тематики в целом и выработка стратегии продвижения на основе проведенного анализа;
  • только честное продвижение и нацеленность на результат без обмана, накруток и завышения результатов;
  • четкие и подробные рекомендации;
  • бесплатные консультации по всем вопросам в рамках оказываемой услуги;
  • доступные цены: не представляю какую-либо SEO-компанию, а потому не "накручиваю" цены за свои услуги;
  • никогда не беру в работу больше, чем реально могу выполнить.
Основные направления деятельности (представлен примерный список работ):

1. SEO - эффективное продвижение сайтов (от разового аудита до полноценного продвижения на ежемесячной основе):

  • подбор ключевых слов с учетом частотности, конкуренции и региона продвижения;
  • составление постраничной разбивки запросов, составление мета-тегов для продвигаемых и непродвигаемых страниц сайта.
  • подробный SEO-аудит сайта - выявление и устранение проблем индексации в Яндекс и Google (исключение дублей и технических страниц из индекса, настройка редиректов, оптимизация тегов и мета-тегов, составление файлов robots.txt и sitemap.xml и т. д.);
  • контентный анализ (проверка уникальности текстов, анализ на предмет переспама, разметка контента);
  • анализ ресурса на предмет наполнения и развития на основе анализа конкурентов;
2. Анализ юзабилити сайта:

  • составление рекомендаций по улучшению юзабилити на основании показателей сервиса Яндекс Метрика и Google Analytics (поиск и устранение проблем с конверсией, анализ показателя отказов пользователей, проверка кроссбраузерности и т. д.);
  • работа с поведенческими факторами сайта;
  • отрисовка прототипов страниц с подробным ТЗ и описанием функционала.
3. Анализ наполнения и коммерческих факторов сайта:

  • анализ посадочных страниц на предмет информативности и полезности для пользователей, наличия необходимого функционала и кнопок CPA;
  • сравнение ресурса и сайтами конкурентов, подготовка рекомендаций на основе результатов анализа.
4. Составление технического задания для копирайтера на написание текстов.

5. Наращивание ссылочной массы.
Аудит сайтаSEO-аудит сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
el-project
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
год назад
СЕО продвижение сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Сео-оптимизация
Спасибо за работу, будем еще сотрудничать!
Спасибо за сотрудничество! Буду рада новым заказам.
Ответный отзыв
myhomekrdru
Дмитрий 
47 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$7
10 баллов
3 года назад
Закрыть фильтр на сайте от индексации через роботс
Спасибо большое за вдумчивую профессиональную работу. Определённо, буду обращаться ещё.
Задача поставлена чётко, оплата своевременная, быстрая обратная связь по всем вопросам. Приятно работать с таким заказчиком) Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
3 отзыва
$10/час
от $29от 2 дней
нет рейтинга