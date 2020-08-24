Честное и эффективное продвижение сайтов: от крупных брендовых проектов до мелких региональных

Опыт работы в сфере SEO - с 2013 года.

Работала с крупными международными брендами (производитель детского питания, производитель детских подгузников, официальные дилеры автомобилей, сайты лекарственных препаратов, сайты телеканалов, фабрики дверей, сайты брендов кожгалантереи), информационными ресурсами (медицинский портал), интернет-магазинами (косметика, одежда, аксессуары, зоотовары, оборудование, детские товары, спецодежда и т. п.) и сайтами услуг (юридические услуги, бюро переводов, банковские услуги, языковые курсы, подбор недвижимости, ремонт автомобилей, аренда недвижимости и др.).

Ранее практически не работала на фрилансе, а потому не могу похвастаться высокими рейтингами на бирже и отзывами клиентов, однако имею большой опыт успешного продвижения сайтов и серьезно отношусь к каждому проекту, который беру в работу.

По запросу готова предоставить конкретные url сайтов-клиентов и информацию о достигнутых результатах.

Преимущества:

ответственность и точное соблюдение сроков;

индивидуальный подход к каждому проекту: отсутствие шаблонов, четкий анализ сайта, конкурентов, тематики в целом и выработка стратегии продвижения на основе проведенного анализа;

только честное продвижение и нацеленность на результат без обмана, накруток и завышения результатов;

четкие и подробные рекомендации;

бесплатные консультации по всем вопросам в рамках оказываемой услуги;

доступные цены: не представляю какую-либо SEO-компанию, а потому не "накручиваю" цены за свои услуги;

никогда не беру в работу больше, чем реально могу выполнить.

1. SEO - эффективное продвижение сайтов (от разового аудита до полноценного продвижения на ежемесячной основе):

подбор ключевых слов с учетом частотности, конкуренции и региона продвижения;

составление постраничной разбивки запросов, составление мета-тегов для продвигаемых и непродвигаемых страниц сайта.

подробный SEO-аудит сайта - выявление и устранение проблем индексации в Яндекс и Google (исключение дублей и технических страниц из индекса, настройка редиректов, оптимизация тегов и мета-тегов, составление файлов robots.txt и sitemap.xml и т. д.);

контентный анализ (проверка уникальности текстов, анализ на предмет переспама, разметка контента);

анализ ресурса на предмет наполнения и развития на основе анализа конкурентов;

составление рекомендаций по улучшению юзабилити на основании показателей сервиса Яндекс Метрика и Google Analytics (поиск и устранение проблем с конверсией, анализ показателя отказов пользователей, проверка кроссбраузерности и т. д.);

работа с поведенческими факторами сайта;

отрисовка прототипов страниц с подробным ТЗ и описанием функционала.