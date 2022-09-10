Lyudmila2705

Услуги копирайтера, создание сайтов на конструкторе Tilda

Образование:

Высшее: переводчик-референт (английский)

Дополнительное: МБА (City Business School)

Сертификат: курс эмотолога А.Шахова

Сертификат: курс Ангелины Дубровской "Применяй и зарабатывай. Интернет-маркетинг. Продажи. Реклама. PR. Личный бренд. "

Опыт работы:

Наемный работнике прошлом в сферах: страхование, логистика

На данный момент: владелец агентства недвижимости, project manager в IT-компании, фрилансер

Сейчас вся работа дистанционная, владею свободным временем на творчество - Копирайтинг, создание сайтов на конструкторе Tilda