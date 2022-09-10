Lyudmila2705

Услуги копирайтера, создание сайтов на конструкторе Tilda
Образование:
Высшее: переводчик-референт (английский)
Дополнительное: МБА (City Business School)
Сертификат: курс эмотолога А.Шахова
Сертификат: курс Ангелины Дубровской "Применяй и зарабатывай. Интернет-маркетинг. Продажи. Реклама. PR. Личный бренд. "
Опыт работы:
Наемный работнике прошлом в сферах: страхование, логистика
На данный момент: владелец агентства недвижимости, project manager в IT-компании, фрилансер
Сейчас вся работа дистанционная, владею свободным временем на творчество - Копирайтинг, создание сайтов на конструкторе Tilda