День добрый,нужно разработать локальное приложение в битрикс24 для интеграции по API яндекс доставки и сделок CRM. Нужно сделать так чтобы информация из сделок конвертировалась в данные и создавалась отправка в яндекс доставке. Что нужно реализовать: Автозаполнение складов ...
Михаил Балинский MBalinskyMBalinsky
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Работы :
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
День добрый,нужно разработать локальное приложение в битрикс24 для интеграции по API яндекс доставки и сделок CRM. Нужно сделать так чтобы информация из сделок конвертировалась в данные и создавалась отправка в яндекс доставке.Что нужно реализовать:Автозаполнение складов ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт5 месяцев назад