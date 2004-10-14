MBalinsky

Михаил Балинский MBalinsky

 
19 летБеларусь/Минск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Примеры моих работ

Я являюсь представителем компании namelesswow.

namelesswow - это начинающая IT-компания, целью которой является объединение специалистов, которым не хватило места в других компаниях. Для клиентов мы предоставляем одни из самых выгодных условий на рынке. Помимо скромной цены и качества, Вы будете получать дополнительные плюшки абсолютно БЕСПЛАТНО.

Наши услуги максимально разнообразные:

  1. Web-design

  2. Web-development

  3. CMS integration

  4. Wordpress, Tilda, Bitrix, etc.

  5. SEO, SMM, SERM

  6. Таргетинг

  7. Маркетинг

Начинающим предпринимателям предоставляем скидку. Если вы еще не стали нашим клиентом, самое время сделать это, получить скидку и прочие бонусы.

Работы :

  1. https://rolling-scopes-school.github.io/mbalinsky-JSFEPRESCHOOL2022Q4/Plants/

  2. https://mbalinsky.github.io/carShop/

  3. https://aaafinance.cy/

  4. https://mbalinsky.github.io/residential-complex/

  5. https://mbalinsky.github.io/sup-serf/

  6. https://mbalinsky.github.io/Di-Gi/

WordPressTilda
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  • Локальное приложение

    День добрый,нужно разработать локальное приложение в битрикс24 для интеграции по API яндекс доставки и сделок CRM. Нужно сделать так чтобы информация из сделок конвертировалась в данные и создавалась отправка в яндекс доставке. Что нужно реализовать: Автозаполнение складов ...

    Битрикс
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Локальное приложение

    День добрый,нужно разработать локальное приложение в битрикс24 для интеграции по API яндекс доставки и сделок CRM. Нужно сделать так чтобы информация из сделок конвертировалась в данные и создавалась отправка в яндекс доставке.Что нужно реализовать:Автозаполнение складов ...

    Битрикс
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад