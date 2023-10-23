Ландшафтный дизайнер

Орієнтуюсь у ботаніці, основах архітектури, інженерії, садівництві, основах композиції.

Вмію працювати з професійними комп'ютерними програмами: AutoCAD, SketchUp, Realtime Landscaping Architect, Lumion, створювати у них креслення та візуалізації.

Вмію вимірювати ділянку, розбивати її на зони, створювати генеральний план, розробляти композицію саду, готувати креслення та проектну документацію.

Вмію підбирати будівельні матеріали та рослини, знати їх особливості та асортимент.

Стежити за світовими трендами.